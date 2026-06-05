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Новини Фото Обстріли Херсонщини
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Росія вдарила "Шахедом" по заправці на Херсонщині: одна людина загинула, ще 11 постраждали. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Подробиці

Близько 13:10 загарбники спрямували ударний безпілотник типу "Шахед" на цивільний об'єкт — автозаправну станцію у Чорнобаївській громаді. Внаслідок вибуху та руйнувань на АЗС поранення отримали п'ятеро людей.

За інформацією з місця події, двоє поранених чоловіків наразі перебувають у тяжкому стані. Лікарі діагностували у них: тяжкі вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії та численні осколкові поранення.

В одного з цих чоловіків діагностовано травматичну ампутацію ноги. Наразі медичні бригади роблять усе можливе, аби врятувати життя пацієнтів.

Ще троє людей під час удару дістали травми середнього ступеня тяжкості. Серед них: 60-річний чоловік, 35-річна та 56-річна жінки.

Усім потерпілим невідкладно надали першу допомогу, зараз вони перебувають під наглядом фахівців та отримують усе необхідне лікування. На місці атаки продовжують працювати екстрені служби та правоохоронці, які фіксують наслідки чергового злочину РФ проти мирних мешканців України.

Оновлення

У ДСНС повідомили, що внаслідок російського удару безпілотником по АЗС на Херсонщині загинула людина, ще 11 постраждали.

На місці влучання загорілися газовий модуль, будівля АЗС і чотири автомобілі.

Рятувальники спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу, попри загрозу повторних атак ворожих дронів.

удар по АЗС

удар по АЗС

удар по АЗС

Також читайте: Росія атакувала автомобілі Червоного Хреста на Херсонщині: поранено працівника. ФОТО

Автор: 

армія рф (21196) обстріл (34353) Прокудін Олександр (188) Херсонська область (6704) Херсонський район (902)
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у відповідь потрібно негайно вгилити по 2-3 заправках на курщині або брянщині . при чому озвучити публічно що за кожен знищений цивільний обьєкт в Україні в кацапстані буде знищено 3-4 . тоді війна швидко закінчится
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05.06.2026 16:06 Відповісти
Зараз від заправок треба триматися подалі.
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05.06.2026 23:19 Відповісти
Схоже нам доведеться купувати бензин "з коліс" в місцях досяжнсті ворожих жронів. Це найкращий спосіб зменшити потенційні втрати. АЗС можна відбудувати, а загиблих не воскресити. Тому стаціонарні АЗС мають стояти "сухими", а продаж бензину доцільно здійснювати з пересувних з невеликим запасом пального.
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05.06.2026 23:25 Відповісти
 
 