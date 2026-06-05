Россия ударила "шахедом" по заправке на Херсонщине: один человек погиб, еще 11 пострадали.. ФОТОрепортаж (оновлено)

Российские оккупационные войска совершили очередной акт террора против гражданского населения Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Подробности

Около 13:10 захватчики направили ударный беспилотник типа "Шахед" на гражданский объект - автозаправочную станцию в Чернобаевской громаде. В результате взрыва и разрушений на АЗС ранения получили пять человек.

По информации с места происшествия, двое раненых мужчин в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у них: тяжелые взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии и многочисленные осколочные ранения.

У одного из этих мужчин диагностирована травматическая ампутация ноги. Сейчас медицинские бригады делают все возможное, чтобы спасти жизни пациентов.

Еще трое человек во время взрыва получили травмы средней степени тяжести. Среди них: 60-летний мужчина, 35-летняя и 56-летняя женщины.

Всем пострадавшим незамедлительно оказали первую помощь, сейчас они находятся под наблюдением специалистов и получают все необходимое лечение. На месте атаки продолжают работать экстренные службы и правоохранители, которые фиксируют последствия очередного преступления РФ против мирных жителей Украины.

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Обновление

В ГСЧС сообщили, что в результате российского удара беспилотником по АЗС в Херсонской области погиб человек, еще 11 пострадали.

На месте попадания загорелись газовый модуль, здание АЗС и четыре автомобиля.

Спасатели совместно с подразделениями местной пожарной охраны ликвидировали пожар, несмотря на угрозу повторных атак вражеских дронов.