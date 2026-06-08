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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 374 950 осіб (+1 330 за добу), 11 997 танків, 43 564 артсистеми, 24 705 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 374 950 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 374 950 (+1330) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 11 997 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 24 705 (+5) од.
  • артилерійських систем – 43 564 (+85) од.
  • РСЗВ – 1 847 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 409 (+2) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2161) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363) од.
  • спеціальна техніка – 4 259 (+2) од.

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (21218) Генштаб ЗС (8461) ліквідація (4784) знищення (10308)
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Продовжуємо виносити орків вперед ногами. Приємно.
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08.06.2026 06:54 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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08.06.2026 07:14 Відповісти
Різать "кровоносну артерію" на Крим! І не тільки "сухопутну". Варто бить і по під'їзних дорогах до "мосту Путіна"... Вони прикривають ППО тільки сам міст. На прикриття дорожних розв'язок, у них сил не вистачить. Варто, також, звернуть увагу на вантажні фури. Всередині їх кузовів, прикриті тентами, можуть складуваться гумово-тканинні резервуари з пальним.
"Гумово-тканинний резервуар для пального (або гнучкий/м'який резервуар) - це мобільна еластична ємність, виготовлена з високоміцної армованої тканини, покритої термополіуретаном (ТПУ) або ПВХ. Вони застосовуються для безпечного зберігання дизелю, бензину та авіапалива, дозволяючи розгорнути склад за лічені години без капітального будівництва. [https://gidrobak.com.ua/p/37959965-gibkiy-rezervuar-gidrobak-kas-50m3/ 1, https://www.compas.org.ua/product/hnuchkyj-rezervuar-dlia-kas-ta-vody/ 2, https://galp.com.ua/gnuchki-rezervuari-dlya-vodi-paliva-ridkih-dobriv 3, https://lebedka.ua/rezervuari-dlya-kas-ta-rkd?srsltid=AfmBOop4nQHuKhxLrec3d-N8R8wz2grzRA0hE6By_4RvOG4YB-M3GrHt 4]

Ключові переваги
Мобільність: У порожньому стані компактно складається, легко транспортується в багажнику.Міцність: Стійкий до екстремальних температур, ультрафіолету та механічних пошкоджень (військові стандарти міцності).Герметичність: Відсутність повітря над рідиною запобігає випаровуванню та утворенню конденсату.Швидкий монтаж: Не потребує складного фундаменту, встановлюється на будь-яку відносно рівну поверхню на землі.
Доступні обсяги від 1 до 1000 тис. літрів".
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08.06.2026 07:28 Відповісти
 
 