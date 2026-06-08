Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 374 950 осіб (+1 330 за добу), 11 997 танків, 43 564 артсистеми, 24 705 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 374 950 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 374 950 (+1330) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 11 997 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 24 705 (+5) од.
- артилерійських систем – 43 564 (+85) од.
- РСЗВ – 1 847 (+3) од.
- засоби ППО – 1 409 (+2) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2161) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363) од.
- спеціальна техніка – 4 259 (+2) од.
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