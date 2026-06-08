Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 374 950 осіб (+1 330 за добу), 11 997 танків, 43 564 артсистеми, 24 705 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 374 950 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 374 950 (+1330) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 11 997 (+8) од.

бойових броньованих машин – 24 705 (+5) од.

артилерійських систем – 43 564 (+85) од.

РСЗВ – 1 847 (+3) од.

засоби ППО – 1 409 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2161) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363) од.

спеціальна техніка – 4 259 (+2) од.

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