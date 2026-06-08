Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 374 950 человек (+1 330 за сутки), 11 997 танков, 43 564 артиллерийских систем, 24 705 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 374 950 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 374 950 (+1330) человек (ликвидировано и ранено)

танков – 11 997 (+8) шт.

боевых бронированных машин – 24 705 (+5) шт.

артиллерийских систем – 43 564 (+85) шт.

РСЗО – 1 847 (+3) ед.

средства ПВО – 1 409 (+2) ед.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 1 607 (+12) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 336 224 (+2161) шт.

крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.

корабли/катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильной техники и автоцистерн – 104 414 (+363) шт.

специальная техника – 4 259 (+2) ед.

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