Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 374 950 человек (+1 330 за сутки), 11 997 танков, 43 564 артиллерийских систем, 24 705 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 374 950 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 374 950 (+1330) человек (ликвидировано и ранено)
- танков – 11 997 (+8) шт.
- боевых бронированных машин – 24 705 (+5) шт.
- артиллерийских систем – 43 564 (+85) шт.
- РСЗО – 1 847 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 409 (+2) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 607 (+12) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 336 224 (+2161) шт.
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.
- корабли/катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 104 414 (+363) шт.
- специальная техника – 4 259 (+2) ед.
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Ключові переваги
Мобільність: У порожньому стані компактно складається, легко транспортується в багажнику.Міцність: Стійкий до екстремальних температур, ультрафіолету та механічних пошкоджень (військові стандарти міцності).Герметичність: Відсутність повітря над рідиною запобігає випаровуванню та утворенню конденсату.Швидкий монтаж: Не потребує складного фундаменту, встановлюється на будь-яку відносно рівну поверхню на землі.
Доступні обсяги від 1 до 1000 тис. літрів".
@ (мова оригіналу):
📦 успішно демобілізовані:
- майор Черепанов Юрий;
- старший лейтенант Михеенко Николай;
- старший лейтенант Насыров Ринат;
- старший лейтенант Климов Константин;
- старший лейтенант Циклаури Сергей;
- офицер звание ? Дмитриев Андрей;
- подполковник Ищенко Алексей;
- капитан Рековский Игорь;
- старший лейтенант Зеленов Александр;
- старший лейтенант Баранов Денис;
- младший лейтенант Почётов Евгений;
- младший лейтенант Кац Илья;
- херой россии и рашнпропаганден, уроженец Калмыкии Наран Очир-Горяев;
- капитан Сухобай Илья;
- командир танковой роты звание ? Вахрушев Игорь;
- лейтенант Панасюк Кирилл;
- лейтенант Порохненко Олег;
- младший лейтенант Чирков Алексей;
- капитан полицай Овчинников Дмитрий;
- старший лейтенант Румянцев Николай;
- старший лейтенант Саратовцев Дмитрий;
- лейтенант Пильник Василий;
- лейтенант Саввоев (Бедоев) Артур;
- младший лейтенант Соколов Сергей;
- младший лейтенант Пушкин Николай;
- капитан Резанов Александр;
- старший лейтенант Салбиев Асланбек;
- лейтенант Головин Дмитрий;
- младший лейтенант Осипов Евгений;
- младший лейтенант Ермуканов Байжан;
- офицер, звание ? Шолонов Дмитрий;
- майор Лаврентьев Вадим;
- капитан Тупаев Эдуард;
- старший лейтенант полицай Стеценко Сергей;
- старший лейтенант Пилецкий Святослав;
- старший лейтенант Ландик Марк;
- младший лейтенант Акулов Константин;
- подполковник Гурулев Валентин;
- майор Рулев Евгений;
- старший лейтенант Кандроков Ислам;
- старший лейтенант Боркин Валерий;
- лейтенант Калоев Анатолий;
- младший лейтенант Ооржак Менги;
- майор Швед Александр;
- старший лейтенант Прокофьев Александр;
- лейтенант Моисеенко Евгений;
- младший лейтенант Ишмаков Рашид;
- младший лейтенант Кыргыс Томур;
- капитан полицай Ооржак Орлан;
- офицер, звание ? (предатель) Доля Станислав из г. Бахчисарай Крым;
- экс-командир артдивизиона "Эспаньола" (расформирован) Горшков Евгений;
- командир штурмового отряда, херой рашнпропаганден капитан Петер Илхом "Акула" 90 танковая дивизия 80 полк;
- майор Исхаков Разиф;
- старший лейтенант Можейко Александр;
- старший лейтенант Алибеков Магомед;
- старший лейтенант Скрябин Данил;
- лейтенант Качко Сергей;
- лейтенант Сусоров Константин;
- начальник инженерной службы майор Голуб Юрий;
- майор Иконников Алексей;
- лейтенант Сынгеев Алексей;
- лейтенант Щенолев Александр;
- лейтенант Белоножко Владимир;
- младший лейтенант Банников Андрей;
- майор Кондратьев Андрей,
- капитан Лобанов Дмитрий;
- полковник Абрашин Сергей (давний, прикопали по-тихому);
- полковник (хз чего) Кашин Игорь;
- старший лейтенант Бирюков Виктор;
- старший лейтенант Султанов Болат;
- старший лейтенант Васильев Александр;
- лейтенант Штепа Алексей;
- майор Жуков Виктор;
- майор Тасмухамбетов Арман;
- майор Небогин Валерий;
- старший лейтенант Бембеев Замба;
- капитан Баландинский Владимир;
- лейтенант Газизов Денис;
- херой сюжетов рашнпропаганден начальник разведки дивизиона старший лейтенант Бембеев Замба;
- старший лейтенант Смелый Андрей;
- лейтенант Кравцов Денис;
- лейтенант Отинов Василий;
- младший лейтенант Александров Александр;
- младший лейтенант Соколовский Александр;
- младший лейтенант Сергеев Александр;
- старший лейтенант Королёв Сергей;
- старший лейтенант Рубанов Михаил;
- старший лейтенант Боев Владимир;
- лейтенант Сондырев Алексей;
- полицай (звание ?) в отставке Попов Эдуард;
- майор полицай (предатель из Крыма) Василенко Сергей;
- старший лейтенант Рахматуллин Ренат;
- старший лейтенант Магомедов Юсуп;
- старший лейтенант ВС Бондаренко Антон (предатель);
- лейтенант Макаров Алексанр;
- лейтенант Данилов Алексей;
- младший лейтенант Дроздов Павел;
- капитан Хомушку Владислав;
- капитан Тимербаев Ринат;
- капитан Максимачев Виктор;
- старший лейтенант Церковников Илья;
- лейтенант Каракешишян Размик;
- лейтенант Тургаев Николай;
- майор Потапов Александр;
- майор Капитонов Иван;
- старший лейтенант Потапов Александр;
- лейтенант Бараков Евгений;
- лейтенант Глухов Александр;
- лейтенант Ротниченков Алексей;
-старший лейтенант Карамышев Ильдар;
- старший лейтенант Иртуганов Рамиль;
- лейтенант Блинов Владимир;
- лейтенант Кищенко Андрей;
- лейтенант Сутугин Иван;
- младший лейтенант Камаев Вячеслав;
- майор Булатов Никита;
- капитан Кукурудза Егор;
- старший лейтенант Саитов Раиль;
- лейтенант Жалмагамбетов Аскар;
- младший лейтенант Хальфеев Артур;
- младший лейтенант Борисов Иван;
- капитан Козлов Игорь;
- капитан Анфиногенов Александр;
- старший лейтенант Павлов Никита;
- лейтенант Захаров Егор;
- лейтенант Атавин Даниил;
- младший лейтенант Мартышевский Николай;
- старший лейтенант Тагиров Фархат;
- лейтенант Денисов Сергей;
- лейтенант Музалев Дмитрий;
- лейтенант Торосян Левон;
- младший лейтенант Спиридонов Олег;
- младший лейтенант Голышев Александр;
- командир добровольческого мотострелкового батальона «Югра» подполковник Рудомётов Олег;
- капитан Ткачёв Максим;
- старший лейтенант Алымов Сергей;
- лейтенант Бухтояров Сергей;
- лейтенант Тырчиков Сергей;
- подполковник юстиции в отставке Селиванов Александр;
- лейтенант полицай Фролов Андрей;
- командир дивизиона С-400 подполковник Тумгоев Хасан;
- старший лейтенант Гыгмытов Баир;
- лейтенант Мухаметшин Артём;
- лейтенант Толстиков Марк;
- младший лейтенант Софронов Александр;
- старший лейтенант полицай Кузмик Петр;
- старший лейтенант Исмаилов Эльдар;
- лейтенант Подорожный Дмитрий;
- лейтенант Дилбарян Арутюн;
- младший лейтенант Пчелинцев Пётр;
- лейтенант Блащук Василий;
- майор полицай Бородачёв Михаил;
- член экипажа вёртолёта Ми-8 Корольков Глеб;
Friendly fire в районе аэродрома Миллерово Ростовской обл.;
- полковник Долматов Игорь;
- старший лейтенант Стишак Артем;
- капитан Закороев Осман;
- лейтенант Никифоров Кирилл;
- лейтенант Давыдов Дмитрий;
- лейтенант Комельков Денис;
- заместитель командира 429-го мотострелкового полка по вооружению подполковник Ильин Андрей;
- подполковник Троцкий Сергей;
- командир мотострелкового батальона полка Северного флота майор Хохлов Сергей;
- заместитель командира 429-го мотострелкового полка по вооружению подполковник Ткаченко Александр;
- подполковник Подберезных Дмитрий;
- старший лейтенант Машаров Макар;
- лейтенант Петровский Евгений;
- младший лейтенант Шахабудинов Дамир;
- лейтенант полицай Никитин Александр;
- майор Азанов Сергей;
- старший лейтенант Прохоров Максим;
- старший лейтенант Ледовских Александр;
- старший лейтенант Солодянкин Иван;
- младший лейтенант Зверев Алексей;
- младший лейтенант Лавров Роман;
- майор пограничного управлении ФСБ Бикбаев Рамиль;
- майор Матасов Сергей;
- старший лейтенант Березовский Павел;
- младший лейтенант Вячеслава Бардин;
- капитан полицай Ситников Анатолий;
- офицер, звание ? Никитин Владимир;
Смерть ворогам 🔥
480!!!! одиниць знищеної техніки та 1330! чумардосів за день.
Броня норм, НРК та спецтехніка файно, ППО, арта та логістика супер.
НРК закрили чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 374 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
І ППОшечки! 🛬💥💥
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Весняний призив пішов "родіну защіщать", за місяць кількість чумардосів зменшиться бо "живуть" вони в середньому тва тижні з моменту призову.