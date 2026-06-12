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Новини Агресія Росії проти України
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Кількість людей з інвалідністю в Україні через війну зросла на 600 тисяч, - представниця омбудсмена в ООН Колобродова

Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олена Колобродова

Через повномасштабну російську агресію кількість людей з інвалідністю в Україні зросла приблизно на 600 тисяч і нині становить близько 3,4 мільйона осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, в коментарі Укрінформу розповіла представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини із соціальних та економічних прав Олена Колобродова.

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За її словами, серед загальної кількості - близько 231 тисячі дітей з інвалідністю. Дані були озвучені під час конференції ООН, присвяченої 20-річчю Конвенції про права осіб з інвалідністю, що відбулася в Нью-Йорку.

Колобродова наголосила, що після завершення війни кількість людей з інвалідністю в Україні може зрости ще більше через повернення військових із фронту.

Вона підкреслила, що війна суттєво впливає на дотримання прав людей з інвалідністю та загострює їхнє становище.

Пошкодження медичної інфраструктури

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано понад 1200 закладів охорони здоров’я, що також погіршує доступ до медичних послуг.

Особливо складною залишається ситуація для маломобільних людей та осіб з інвалідністю під час відключень електроенергії, тепла, води та зв’язку, які ускладнюють доступ до базових послуг і інформації.

Окремо представниця омбудсмена розповіла про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, де фіксуються численні порушення прав людини. За її словами, у 2025 році офіс омбудсмена отримав близько 400 звернень від громадян із ТОТ через гарячу лінію.

Колобродова також зазначила, що Україна відмовляється від радянської системи МСЕК і переходить до нової моделі оцінювання повсякденного функціонування людини, яка відповідає європейським стандартам.

За її словами, нова система є більш цифровізованою та прозорою, що має зменшити корупційні ризики.

Міжнародна підтримка та оцінка партнерів

Під час перебування в Нью-Йорку українська делегація провела низку зустрічей із міжнародними партнерами. Іноземні представники відзначили, що Україна продовжує реформи навіть в умовах постійних обстрілів.

"Усіх цікавить, як українці живуть, ще й гарно виглядають, упроваджують реформи в той час, коли щоночі й щодня Російська Федерація нас обстрілює", - зазначила вона.

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Автор: 

люди з інвалідністю (255)
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Топ коментарі
+12
а прокурорів суддів...врахували???
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12.06.2026 07:53 Відповісти
+7
Так, і врахували наших віп-інвалідів по зору.
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12.06.2026 08:31 Відповісти
+5
ось вам і кількість 300-х на війні, ботоксна ***** спалила приблизні втрати
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12.06.2026 08:01 Відповісти
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а прокурорів суддів...врахували???
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12.06.2026 07:53 Відповісти
Так, і врахували наших віп-інвалідів по зору.
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12.06.2026 08:31 Відповісти
Вони не інваліди- вони непридатні, згідно висновку влк. Ви ж прекрасно знаєте, що у нас, інвалідність ще не є підставою визнавати людину непридатною.
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12.06.2026 09:11 Відповісти
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12.06.2026 09:20 Відповісти
Зате ВЛК швидко роблять цих інвалідів здоровими.
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12.06.2026 08:00 Відповісти
Ну-ну і скільки ВЛК зробило здоровими з прокурорів, суддів і такого подібного лайна ?
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12.06.2026 08:34 Відповісти
Ви вважаєте, що у мене є така статистика? Я звичайний пересічний громадянин, який бачив, як знайомі інваліди виходили з ВЛК цілком здоровими. Одного з таких недавно привезли у громаду для поховання. Навіть по фото у Фейсбуку навіть тим, хто його не знав, було видно, що це - глибокий інвалід, з проблемами психічного характеру. Але він був самотнім і заступитися не було кому. А статистику вам можуть надати ті ж працівники ВЛК. Якщо захочуть.
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12.06.2026 08:52 Відповісти
Саме так! Бідні і проблемні ( самотні, нездорові психічно тощо ) саме і вирачають групу!! Бо її масово купляють бугаї з бабками.... Навіть зелений ПФУ офігів з кількості "інвалідів".
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12.06.2026 09:09 Відповісти
я так понимаю все идёт к тому что все будут пенсионерами, членами семей военных, инвалидами или переселенцами или ещё какими нибудь заслуженными людьми вроде госчиновников и их родственников, то есть работать не нужно будет никому.
О, ещё забыл про пятилетние декретные отпуска
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12.06.2026 08:01 Відповісти
Не никому, а некому.) Вся надежда на те миллионы что вернуться с Европы и тех кто в Европу не убежит после военного положения, если оно вообще в ближайшее время вообще закончиться . А так да. Дети, пенсионеры, инвалиды....
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12.06.2026 08:33 Відповісти
Мля... Будемо працювати щоб податками утримувати бугаїв, які все це "оформили" ( тобто купили)...
А деякі навіть закордоном отримують виплати ТПО ..... Охрініть, іронія трешу..
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12.06.2026 09:06 Відповісти
Не "те миллионы что вернуться с Европы", а те миллионы, что вернутся из Европы.
Не "закончиться", а закончится.
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12.06.2026 10:05 Відповісти
3,4 млн.!!!??? 10% від населення!? Повний трешняк!
590 тис із 600 тис новоспечених інвалідів - це бики-ухилянти, які купили собі інвалідності
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12.06.2026 08:01 Відповісти
Так, особливо - діти.
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12.06.2026 08:18 Відповісти
Я думаю, що 40%-50%.
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12.06.2026 08:39 Відповісти
ось вам і кількість 300-х на війні, ботоксна ***** спалила приблизні втрати
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12.06.2026 08:01 Відповісти
Ще врахуйте масове "оздоровлення" цивільних після ліквідації МСЕК.
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12.06.2026 08:29 Відповісти
Відніміть звідси 239 тисяч дітей. Це близько 40 %.
Плюс підійміть аналогічну статистику за попередні роки - скільки до 2022 року людей оформлювали щороку інвалідність. Відніміть, з поправками, ще й ці цифри.
Плюс, якийсь відсоток інвалідів оформили інвалідність тільки після повномасштабного вторгнення, хоча, фактично, мали її до цього.
Плюс - окрема поправка на прокурорів-"інвалідів" (наскільки пам'ятаю, перевірка по Хмельницькій області показала, що реальні підстави для інвалідності мали там, буквальнл, пару чоловік) та інше "високе чиновництво".
Далі, враховуємо співвідношення кількості важко поранених до кількості загиблих. Варто врахувати, що у нас це співвідношення відчутно вище, ніж в росіян.
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12.06.2026 09:05 Відповісти
Більшість з них куплена...
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12.06.2026 08:17 Відповісти
Від третини до половини це результат корупції та потурання влади
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12.06.2026 08:56 Відповісти
Скажіть, скільки чєлів купили другу групу пожиттєво , щоб вільно виїхати або вільно насолоджуватися життям і грошима ??
Тут в ЄС ( і в Норвегії бачив також) купа таких!! То що , ми будемо їм платити ще й пенсію пожиттєво? 🤬 Це я питаю від людей, які мають проблеми зі здоров'ям, але "врачі-начальники" не продовжують группу - бо і так багато людей з "корочками". Та й грошенят хочеться злупити навіть з бідолах..
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12.06.2026 09:03 Відповісти
Вся митниця і прокуратура - в інвалідах. Весь світ рже.
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12.06.2026 09:14 Відповісти
Всі зелені обранці і їхнє кодло уже тричі інваліди.
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12.06.2026 09:37 Відповісти
 
 