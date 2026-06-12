Кількість людей з інвалідністю в Україні через війну зросла на 600 тисяч, - представниця омбудсмена в ООН Колобродова
Через повномасштабну російську агресію кількість людей з інвалідністю в Україні зросла приблизно на 600 тисяч і нині становить близько 3,4 мільйона осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, в коментарі Укрінформу розповіла представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини із соціальних та економічних прав Олена Колобродова.
За її словами, серед загальної кількості - близько 231 тисячі дітей з інвалідністю. Дані були озвучені під час конференції ООН, присвяченої 20-річчю Конвенції про права осіб з інвалідністю, що відбулася в Нью-Йорку.
Колобродова наголосила, що після завершення війни кількість людей з інвалідністю в Україні може зрости ще більше через повернення військових із фронту.
Вона підкреслила, що війна суттєво впливає на дотримання прав людей з інвалідністю та загострює їхнє становище.
Пошкодження медичної інфраструктури
За її словами, від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано понад 1200 закладів охорони здоров’я, що також погіршує доступ до медичних послуг.
Особливо складною залишається ситуація для маломобільних людей та осіб з інвалідністю під час відключень електроенергії, тепла, води та зв’язку, які ускладнюють доступ до базових послуг і інформації.
Окремо представниця омбудсмена розповіла про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, де фіксуються численні порушення прав людини. За її словами, у 2025 році офіс омбудсмена отримав близько 400 звернень від громадян із ТОТ через гарячу лінію.
Колобродова також зазначила, що Україна відмовляється від радянської системи МСЕК і переходить до нової моделі оцінювання повсякденного функціонування людини, яка відповідає європейським стандартам.
За її словами, нова система є більш цифровізованою та прозорою, що має зменшити корупційні ризики.
Міжнародна підтримка та оцінка партнерів
Під час перебування в Нью-Йорку українська делегація провела низку зустрічей із міжнародними партнерами. Іноземні представники відзначили, що Україна продовжує реформи навіть в умовах постійних обстрілів.
"Усіх цікавить, як українці живуть, ще й гарно виглядають, упроваджують реформи в той час, коли щоночі й щодня Російська Федерація нас обстрілює", - зазначила вона.
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О, ещё забыл про пятилетние декретные отпуска
А деякі навіть закордоном отримують виплати ТПО ..... Охрініть, іронія трешу..
Не "закончиться", а закончится.
590 тис із 600 тис новоспечених інвалідів - це бики-ухилянти, які купили собі інвалідності
Плюс підійміть аналогічну статистику за попередні роки - скільки до 2022 року людей оформлювали щороку інвалідність. Відніміть, з поправками, ще й ці цифри.
Плюс, якийсь відсоток інвалідів оформили інвалідність тільки після повномасштабного вторгнення, хоча, фактично, мали її до цього.
Плюс - окрема поправка на прокурорів-"інвалідів" (наскільки пам'ятаю, перевірка по Хмельницькій області показала, що реальні підстави для інвалідності мали там, буквальнл, пару чоловік) та інше "високе чиновництво".
Далі, враховуємо співвідношення кількості важко поранених до кількості загиблих. Варто врахувати, що у нас це співвідношення відчутно вище, ніж в росіян.
Тут в ЄС ( і в Норвегії бачив також) купа таких!! То що , ми будемо їм платити ще й пенсію пожиттєво? 🤬 Це я питаю від людей, які мають проблеми зі здоров'ям, але "врачі-начальники" не продовжують группу - бо і так багато людей з "корочками". Та й грошенят хочеться злупити навіть з бідолах..