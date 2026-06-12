Кількість людей з інвалідністю в Україні через війну зросла на 600 тисяч, - представниця омбудсмена в ООН Колобродова

Через повномасштабну російську агресію кількість людей з інвалідністю в Україні зросла приблизно на 600 тисяч і нині становить близько 3,4 мільйона осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, в коментарі Укрінформу розповіла представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини із соціальних та економічних прав Олена Колобродова.

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За її словами, серед загальної кількості - близько 231 тисячі дітей з інвалідністю. Дані були озвучені під час конференції ООН, присвяченої 20-річчю Конвенції про права осіб з інвалідністю, що відбулася в Нью-Йорку.

Колобродова наголосила, що після завершення війни кількість людей з інвалідністю в Україні може зрости ще більше через повернення військових із фронту.

Вона підкреслила, що війна суттєво впливає на дотримання прав людей з інвалідністю та загострює їхнє становище.

Пошкодження медичної інфраструктури

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано понад 1200 закладів охорони здоров’я, що також погіршує доступ до медичних послуг.

Особливо складною залишається ситуація для маломобільних людей та осіб з інвалідністю під час відключень електроенергії, тепла, води та зв’язку, які ускладнюють доступ до базових послуг і інформації.

Окремо представниця омбудсмена розповіла про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, де фіксуються численні порушення прав людини. За її словами, у 2025 році офіс омбудсмена отримав близько 400 звернень від громадян із ТОТ через гарячу лінію.

Колобродова також зазначила, що Україна відмовляється від радянської системи МСЕК і переходить до нової моделі оцінювання повсякденного функціонування людини, яка відповідає європейським стандартам.

За її словами, нова система є більш цифровізованою та прозорою, що має зменшити корупційні ризики.

Міжнародна підтримка та оцінка партнерів

Під час перебування в Нью-Йорку українська делегація провела низку зустрічей із міжнародними партнерами. Іноземні представники відзначили, що Україна продовжує реформи навіть в умовах постійних обстрілів.

"Усіх цікавить, як українці живуть, ще й гарно виглядають, упроваджують реформи в той час, коли щоночі й щодня Російська Федерація нас обстрілює", - зазначила вона.

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