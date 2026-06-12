Число людей с инвалидностью в Украине из-за войны выросло на 600 тысяч, - представительница омбудсмена в ООН Колобродова
В результате полномасштабной российской агрессии число людей с инвалидностью в Украине увеличилось примерно на 600 тысяч и в настоящее время составляет около 3,4 миллиона человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу рассказала представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по социальным и экономическим правам Елена Колобродова.
По ее словам, среди общего числа - около 231 тысячи детей с инвалидностью. Данные были озвучены во время конференции ООН, посвященной 20-летию Конвенции о правах инвалидов, которая состоялась в Нью-Йорке.
Колобродова подчеркнула, что после завершения войны количество людей с инвалидностью в Украине может вырасти еще больше из-за возвращения военных с фронта.
Она подчеркнула, что война существенно влияет на соблюдение прав людей с инвалидностью и усугубляет их положение.
Повреждение медицинской инфраструктуры
По ее словам, с начала полномасштабного вторжения в Украине повреждено или разрушено более 1200 учреждений здравоохранения, что также ухудшает доступ к медицинским услугам.
Особенно сложной остается ситуация для маломобильных людей и лиц с инвалидностью во время отключений электроэнергии, тепла, воды и связи, которые затрудняют доступ к базовым услугам и информации.
Отдельно представительница омбудсмена рассказала о ситуации на временно оккупированных территориях, где фиксируются многочисленные нарушения прав человека. По ее словам, в 2025 году офис омбудсмена получил около 400 обращений от граждан с ВОТ через горячую линию.
Колобродова также отметила, что Украина отказывается от советской системы МСЭК и переходит к новой модели оценки повседневного функционирования человека, которая соответствует европейским стандартам.
По ее словам, новая система является более цифровой и прозрачной, что должно снизить коррупционные риски.
Международная поддержка и оценка партнеров
Во время пребывания в Нью-Йорке украинская делегация провела ряд встреч с международными партнерами. Иностранные представители отметили, что Украина продолжает реформы даже в условиях постоянных обстрелов.
"Всех интересует, как украинцы живут, притом еще и хорошо выглядят, внедряют реформы в то время, когда каждую ночь и каждый день Российская Федерация нас обстреливает", - отметила она.
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О, ещё забыл про пятилетние декретные отпуска
590 тис із 600 тис новоспечених інвалідів - це бики-ухилянти, які купили собі інвалідності
Плюс підійміть аналогічну статистику за попередні роки - скільки до 2022 року людей оформлювали щороку інвалідність. Відніміть, з поправками, ще й ці цифри.
Плюс, якийсь відсоток інвалідів оформили інвалідність тільки після повномасштабного вторгнення, хоча, фактично, мали її до цього.
Плюс - окрема поправка на прокурорів-"інвалідів" (наскільки пам'ятаю, перевірка по Хмельницькій області показала, що реальні підстави для інвалідності мали там, буквальнл, пару чоловік) та інше "високе чиновництво".
Далі, враховуємо співвідношення кількості важко поранених до кількості загиблих. Варто врахувати, що у нас це співвідношення відчутно вище, ніж в росіян.
Тут в ЄС ( і в Норвегії бачив також) купа таких!! То що , ми будемо їм платити ще й пенсію пожиттєво? 🤬 Це я питаю від людей, які мають проблеми зі здоров'ям, але "врачі-начальники" не продовжують группу - бо і так багато людей з "корочками". Та й грошенят хочеться злупити навіть з бідолах..