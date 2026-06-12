Число людей с инвалидностью в Украине из-за войны выросло на 600 тысяч, - представительница омбудсмена в ООН Колобродова

В результате полномасштабной российской агрессии число людей с инвалидностью в Украине увеличилось примерно на 600 тысяч и в настоящее время составляет около 3,4 миллиона человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу рассказала представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по социальным и экономическим правам Елена Колобродова.

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По ее словам, среди общего числа - около 231 тысячи детей с инвалидностью. Данные были озвучены во время конференции ООН, посвященной 20-летию Конвенции о правах инвалидов, которая состоялась в Нью-Йорке.

Колобродова подчеркнула, что после завершения войны количество людей с инвалидностью в Украине может вырасти еще больше из-за возвращения военных с фронта.

Она подчеркнула, что война существенно влияет на соблюдение прав людей с инвалидностью и усугубляет их положение.

Повреждение медицинской инфраструктуры

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения в Украине повреждено или разрушено более 1200 учреждений здравоохранения, что также ухудшает доступ к медицинским услугам.

Особенно сложной остается ситуация для маломобильных людей и лиц с инвалидностью во время отключений электроэнергии, тепла, воды и связи, которые затрудняют доступ к базовым услугам и информации.

Отдельно представительница омбудсмена рассказала о ситуации на временно оккупированных территориях, где фиксируются многочисленные нарушения прав человека. По ее словам, в 2025 году офис омбудсмена получил около 400 обращений от граждан с ВОТ через горячую линию.

Колобродова также отметила, что Украина отказывается от советской системы МСЭК и переходит к новой модели оценки повседневного функционирования человека, которая соответствует европейским стандартам.

По ее словам, новая система является более цифровой и прозрачной, что должно снизить коррупционные риски.

Международная поддержка и оценка партнеров

Во время пребывания в Нью-Йорке украинская делегация провела ряд встреч с международными партнерами. Иностранные представители отметили, что Украина продолжает реформы даже в условиях постоянных обстрелов.

"Всех интересует, как украинцы живут, притом еще и хорошо выглядят, внедряют реформы в то время, когда каждую ночь и каждый день Российская Федерация нас обстреливает", - отметила она.

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