Київщина та Черкащина стали лідерами за встановленням газової генерації, - Шмигаль
В Україні станом на середину червня ввели в експлуатацію понад 1,8 ГВт розподіленої газової генерації. Найбільше нових потужностей встановили у Київській та Черкаській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.
Де встановили найбільше потужностей
За словами Шмигаля, загальна потужність усіх введених в експлуатацію генеруючих об’єктів уже становить 1806,3 МВт.
Лідером є Київська область, де встановили 212,3 МВт потужностей. Друге місце посідає Черкащина із показником 124,6 МВт.
За три місяці додали понад 338 МВт
Міністр зазначив, що за останні три з половиною місяці в Україні ввели в роботу ще 338,7 МВт нових потужностей.
Найактивніше роботи тривали у Києві, Київській та Житомирській областях.
До зими планують додати ще понад 500 МВт
Наразі в Україні триває будівництво 249 установок загальною потужністю 522,8 МВт.
Завершити більшість проєктів планують у вересні-листопаді цього року, що має посилити енергетичну стійкість країни напередодні опалювального сезону.
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