Київщина та Черкащина стали лідерами за встановленням газової генерації, - Шмигаль

В Україні станом на середину червня ввели в експлуатацію понад 1,8 ГВт розподіленої газової генерації. Найбільше нових потужностей встановили у Київській та Черкаській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

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Де встановили найбільше потужностей

За словами Шмигаля, загальна потужність усіх введених в експлуатацію генеруючих об’єктів уже становить 1806,3 МВт.

Лідером є Київська область, де встановили 212,3 МВт потужностей. Друге місце посідає Черкащина із показником 124,6 МВт.

За три місяці додали понад 338 МВт

Міністр зазначив, що за останні три з половиною місяці в Україні ввели в роботу ще 338,7 МВт нових потужностей.

Найактивніше роботи тривали у Києві, Київській та Житомирській областях.

До зими планують додати ще понад 500 МВт

Наразі в Україні триває будівництво 249 установок загальною потужністю 522,8 МВт.

Завершити більшість проєктів планують у вересні-листопаді цього року, що має посилити енергетичну стійкість країни напередодні опалювального сезону.

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