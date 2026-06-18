Киевщина и Черкасчина стали лидерами по установке газовых генераторов, - Шмыгаль
В Украине по состоянию на середину июня ввели в эксплуатацию более 1,8 ГВт распределенной газовой генерации. Больше всего новых мощностей установлено в Киевской и Черкасской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Где установлено больше всего мощностей
По словам Шмыгаля, общая мощность всех введенных в эксплуатацию генерирующих объектов уже составляет 1806,3 МВт.
Лидером является Киевская область, где установлено 212,3 МВт мощностей. Второе место занимает Черкасская область с показателем 124,6 МВт.
За три месяца добавили более 338 МВт
Министр отметил, что за последние три с половиной месяца в Украине ввели в эксплуатацию еще 338,7 МВт новых мощностей.
Наиболее активно работы велись в Киеве, Киевской и Житомирской областях.
К зиме планируется добавить ещё более 500 МВт
В настоящее время в Украине ведется строительство 249 установок общей мощностью 522,8 МВт.
Завершить большинство проектов планируется в сентябре-ноябре этого года, что должно укрепить энергетическую устойчивость страны в преддверии отопительного сезона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль