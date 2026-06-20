Угорщина скасувала заборону на українські ЗМІ, запроваджену за Орбана

Новий уряд Угорщини скасував заборону на українські медіа, назвавши рішення попередньої влади помилковим. У Будапешті заявили про курс на покращення відносин з Україною та підтримку української громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй фейсбук-сторінці оголосив міністр соціальних відносин і культури Золтан Тарр.

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За його словами, рішення ухвалили спільно з Міністерством закордонних справ. Він нагадав, що заборону на українські медіа запровадили у 2025 році у відповідь на рішення України обмежити діяльність окремих угорських видань, які, за оцінкою Києва, поширювали російську пропаганду та порушували журналістські стандарти.

У Будапешті назвали блокування помилкою

Тарр наголосив, що не можна ототожнювати незалежні українські медіа із засобами інформації, які поширюють російську пропаганду.

За його словами, попередній уряд використовував подібні рішення для поглиблення політичних суперечностей, тоді як нинішня влада прагне покращити відносини з Україною та зміцнити добросусідське співробітництво.

Українська громада знову матиме доступ до медіа

Питання скасування заборони було погоджене з представницею української національної меншини в Угорщині Ліліаною Грекса.

Після ухвалення рішення вона зазначила, що вільний доступ до новин українською мовою є надзвичайно важливим як для української громади, так і для біженців, які нині проживають в Угорщині. За словами представників уряду, цей крок має стати частиною політики відновлення конструктивного діалогу між Києвом і Будапештом.

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