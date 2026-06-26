Українські пілоти контролюють логістику противника біля Кремінної, - 66 ОМБр

Українські пілоти утримують під контролем логістику російських військ через річку Чорний Жеребець, а також у районі Кремінної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на стрімі Армія TV розповів речник 66-ї механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

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Ураження логістики противника

За його словами, українські сили працюють над тим, щоб виявляти противника на далеких підступах до лінії бойового зіткнення та завдавати ураження ще до наближення техніки чи особового складу до переднього краю.

Спроби російських військ і ситуація на напрямку

Денисюк зазначив, що російські війська періодично намагаються шукати слабкі місця в обороні та просуватися ближче до передових позицій, однак без суттєвих результатів.

"Станом на зараз противник намагається наближатися до переднього краю, намагається інфільтруватися, але якихось суттєвих успіхів немає. Від початку року 66-та бригада не віддала противнику жодної позиції", - наголосив він.