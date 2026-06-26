Украинские пилоты контролируют логистику противника в районе Кременной, - 66-я ОМБр

Украинские пилоты контролируют логистику российских войск через реку Черный Жеребец, а также в районе Кременной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армія TV" рассказал спикер 66-й механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго Василий Денисюк.

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Поражение логистики противника

По его словам, украинские силы работают над тем, чтобы выявлять противника на дальних подступах к линии боевого столкновения и наносить поражение еще до приближения техники или личного состава к переднему краю.

Попытки российских войск и ситуация на направлении

Денисюк отметил, что российские войска периодически пытаются искать слабые места в обороне и продвигаться ближе к передовым позициям, однако без существенных результатов.

"На данный момент противник пытается приблизиться к переднему краю, пытается проникнуть в наши ряды, но каких-либо существенных успехов не добивается. С начала года 66-я бригада не уступила противнику ни одной позиции", - подчеркнул он.