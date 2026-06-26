У Польщі закликали захистити українських фермерів під час вступу України до ЄС, - Польська молочна палата

Умови вступу України до Європейського Союзу мають передбачати механізми захисту малих фермерських господарств як в Україні, так і в Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську заявила генеральна директорка Польської молочної палати Агнєшка Малішевська, інформує "Інтерфакс-Україна".

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У Польщі нагадали про власний досвід вступу до ЄС

За словами Малішевської, Польща підтримує європейську інтеграцію України та готова ділитися власним досвідом проходження цього шляху.

Водночас вона наголосила, що правила вступу мають не допустити втрати малих фермерських господарств.

"Потрібні такі правила, які не дадуть можливості знищити ні українських, ні польських малих фермерів. Польща під час вступу до ЄС втратила багато дрібних господарств і невеликих переробних підприємств, які не змогли витримати тягар нових стандартів і вимог", – сказала Малішевська. Читайте: Україна має провести реформи, щоб отримати масштабні інвестиції після війни, - Кличко у Гданську

Заклик до справедливих правил конкуренції

Очільниця Польської молочної палати зазначила, що українські та європейські аграрії вже сьогодні конкурують між собою як на ринках третіх країн, так і всередині Європейського Союзу.

Вона звернула увагу, що аграрний сектор Польщі базується переважно на малих і середніх господарствах, тоді як в Україні працюють значно більші виробники.

Малішевська також нагадала про зростання імпорту окремих видів української аграрної продукції до ЄС після 2023 року, пояснивши це як наслідками повномасштабної війни, так і високим виробничим потенціалом українського агросектору.

На її думку, подальше розширення Європейського Союзу має відбуватися на основі прозорих правил, фактів і статистики, що забезпечить справедливу конкуренцію та збалансований розвиток аграрної галузі.

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