В Польше призвали защитить украинских фермеров в ходе вступления Украины в ЕС, - Польская молочная палата

Условия вступления Украины в Европейский Союз должны предусматривать механизмы защиты мелких фермерских хозяйств как в Украине, так и в Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске заявила генеральный директор Польской молочной палаты Агнешка Малишевская, сообщает "Интерфакс-Украина".

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В Польше напомнили о собственном опыте вступления в ЕС

По словам Малишевской, Польша поддерживает европейскую интеграцию Украины и готова делиться собственным опытом прохождения этого пути.

В то же время она подчеркнула, что правила вступления должны не допустить потери мелких фермерских хозяйств.

"Нужны такие правила, которые не позволят уничтожить ни украинских, ни польских мелких фермеров. Польша при вступлении в ЕС потеряла много мелких хозяйств и небольших перерабатывающих предприятий, которые не смогли выдержать бремя новых стандартов и требований", — сказала Малишевская. Читайте: Украина должна провести реформы, чтобы получить масштабные инвестиции после войны, — Кличко в Гданьске

Призыв к справедливым правилам конкуренции

Глава Польской молочной палаты отметила, что украинские и европейские аграрии уже сегодня конкурируют между собой как на рынках третьих стран, так и внутри Европейского Союза.

Она обратила внимание на то, что аграрный сектор Польши основан преимущественно на малых и средних хозяйствах, тогда как в Украине работают значительно более крупные производители.

Малишевская также напомнила о росте импорта отдельных видов украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС после 2023 года, объяснив это как последствиями полномасштабной войны, так и высоким производственным потенциалом украинского агросектора.

По её мнению, дальнейшее расширение Европейского Союза должно происходить на основе прозрачных правил, фактов и статистики, что обеспечит справедливую конкуренцию и сбалансированное развитие аграрной отрасли.

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