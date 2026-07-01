Є багато кримінальних проваджень проти в/ч через те, що цивільні аудитори визначають лінію фронту за документами, а не реальністю війни, - адвокат Лихачов

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів адвокат Роман Лихачов.

Для отримання винагороди після поранення важливе визнання, що поранення чи травма були отримані при захисті Батьківщини. Якщо за поранення, хвороби і травми, зазнані на передовій, спір більш-менш очевидний, то більші питання викликають поранення і травми, яких зазнали в умовному тилу - у бою з ДРГ чи від уламка шахеда. Також поранення може зазнати інструктор чи курсант на полігоні. Може бути поранення в розташуванні або й окопі поза лінією бою. Це часто не маркують грифом "при захисті Батьківщини".

"Це велика проблема, - розповідає Лихачов. - У нас є подібна справа. Ми вже прийшли дві інстанції судів і програли їх, зараз справа в касації. Це справа військового, який внаслідок прильоту ракети на шикуванні в Чернігові залишився без ноги. Він, до речі, продовжив службу. Йому спочатку військова частина видала довідку, що оскільки в Чернігів прилетіла ракета, то йому ногу відірвало при захисті Батьківщини.

Але через місяць військова частина скасувала цю довідку й видала нову, написавши, що це було при виконанні обов'язків військової служби, оскільки Чернігів не вважається зоною активних бойових дій. А те, що туди ракета прилетіла, вже нікого не цікавить. Тепер цьому військовому досить проблемно отримати 100 тисяч бойових за час, коли він лікується.

З пораненнями на полігонах ситуація аналогічна. Туди ракети прилітають, а виходить, що ці поранення отримали "при проходженні військової служби", або "при виконанні обов'язків військової служби", але не "при захисті Батьківщини".

Проблема, чому командування часто не нараховує 100 тисяч бойових, криється у подальшому контролі, додає Роман Лихачов:

"Маємо багато кримінальних проваджень, коли приїжджають представники аудиту до військової частини і говорять: "Ви неправильно нараховували все це, ви неправильно встановили те, що це була лінія зіткнення". Є проблема зі статутами, законодавством. Наприклад, в/ч нарахувала 100 тисяч у тому числі тим, хто перебував на пункті управління, який стояв у зоні активних бойових дій, на одному з гарячих напрямків, а аудитори вважають, що це не зона бойових дій. Тому командуванню іноді краще не нарахувати виплати, щоб не отримати потім кримінальні справи. Ревізори все розглядають з точки зору документів, не з точки зору реальної війни. Для розуміння вони навіть по графічній карті міряють відстань до бойових позицій ворога. А як можна міряти відстань, якщо в нас зараз немає оцієї окопної лінії, як в 41-45-му?".

Тобто фактично цивільні люди вирішують, де саме проходить лінія бойових дій. Певні інструкції від МОН та міжвідомча координація могли б навести лад у цьому процесі, вважає юрист.

Читайте повну статтю "Бюрократія чи байдужість: Чому тисячі поранених воїнів змушені вибивати виплати за поранення?"