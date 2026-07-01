Есть много уголовных дел против воинских частей из-за того, что гражданские аудиторы определяют линию фронта по документам, а не по реальности войны, - адвокат Лихачев

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Роман Лихачев.

Для получения вознаграждения после ранения важно признание того, что ранение или травма были получены при защите Родины. Если в случае ранений, болезней и травм, полученных на передовой, спор более или менее очевиден, то больше вопросов вызывают ранения и травмы, полученные в условном тылу - в бою с ДРГ или от осколка "шахеда". Также ранение может получить инструктор или курсант на полигоне. Может быть ранение в расположении или даже в окопе за линией боя. Это часто не отмечается грифом "при защите Родины".

"Это большая проблема, - рассказывает Лихачев. - У нас есть подобное дело. Мы уже прошли две судебные инстанции и проиграли их, сейчас дело находится в кассации. Это дело военнослужащего, который в результате попадания ракеты на построении в Чернигове остался без ноги. Он, кстати, продолжил службу. Сначала военная часть выдала ему справку, что, поскольку в Чернигов прилетела ракета, то ему оторвало ногу при защите Родины.

Но через месяц воинская часть аннулировала эту справку и выдала новую, указав, что это произошло при исполнении обязанностей военной службы, поскольку Чернигов не считается зоной активных боевых действий. А то, что туда прилетела ракета, уже никого не интересует. Теперь этому военнослужащему довольно сложно получить 100 тысяч боевых за время, пока он лечится.

С ранениями на полигонах ситуация аналогична. Туда прилетают ракеты, а получается, что эти ранения получены "при прохождении военной службы" или "при исполнении обязанностей военной службы", но не "при защите Родины".

Проблема, почему командование часто не начисляет 100 тысяч боевых, кроется в дальнейшем контроле, добавляет Роман Лихачев:

"У нас много уголовных дел, когда представители аудита приезжают в воинскую часть и говорят: "Вы неправильно начисляли все это, вы неправильно установили, что это была линия соприкосновения". Есть проблема с уставами, законодательством. Например, воинская часть начислила 100 тысяч, в том числе тем, кто находился на пункте управления, расположенном в зоне активных боевых действий, на одном из горячих направлений, а аудиторы считают, что это не зона боевых действий. Поэтому командованию иногда лучше не начислять выплаты, чтобы потом не получить уголовные дела. Ревизоры всё рассматривают с точки зрения документов, а не с точки зрения реальной войны. Для понимания они даже по графической карте измеряют расстояние до боевых позиций врага. А как можно измерить расстояние, если у нас сейчас нет этой окопной линии, как в 41–45-м году?".

То есть фактически гражданские люди решают, где именно проходит линия боевых действий. Определенные инструкции от МОН и межведомственная координация могли бы навести порядок в этом процессе, считает юрист.

Читайте полную статью "Бюрократия или равнодушие: почему тысячи раненых воинов вынуждены отстаивать выплаты за ранения?"