Масована атака на Київщину: пошкодження зафіксували у кількох районах області (оновлено). ФОТО

У ніч проти 2 липня російські війська масовано атакували Київщину дронами та ракетами. Пошкоджені приватні будинки, складські приміщення, гуртожиток і автомобілі, рятувальники ліквідовують наслідки ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

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Руйнування у кількох районах

У Бучанському районі рятувальники ліквідовують пожежі складських приміщень та приватного будинку. Також пошкоджено автомобіль.

У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.

У Обухівському та Фастівському районах зазнали пошкоджень приватні будинки.

У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

Постраждалі

Унаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога на Київщину є постраждалі, повідомив Калашник

У Бучанському районі поранення дістали троє чоловіків.

Двоє постраждалих із діагнозами закрита черепно-мозкова травма, опіки тіла та рвані рани голови госпіталізовані до медичних закладів.

Вони перебувають під наглядом лікарів та отримують усю необхідну медичну допомогу.

Ще один чоловік дістав різані рани обличчя. Всю необхідну допомогу йому надали на місці.

Наслідки атаки







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