Наслідки комбінованого удару по Києву: 10 загиблих, 34 постраждали, масштабні руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж
Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ. Загинули троє людей, щонайменше 25 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у кількох районах столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та у ДСНС України.
"Пʼятеро загиблих у столиці. 34 людини постраждали. 32 із них медики госпіталізували. Двом надали допомогу на місці.", - написав Кличко.
Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив про зростання кількості загиблих.
"Станом на зараз кількість жертв російського удару зросла до 8.
Ворог вкотре цілеспрямовано б’є по житлових кварталах і вбиває мирних жителів. Маємо дуже серйозні руйнування та значну кількість потерпілих, у тому числі дітей", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворог продовжує атаки на столицю.
Станом на 7:00 відомо про десятьох загиблих.
"Уже 10 загиблих у столиці", - написав Кличко.
Численні пожежі та руйнування
"На 07:00 внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва.
Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, деблокують у тому числі загиблих", - зазначив Ткаченко.
Він наголосив, що росіяни дуже цілеспрямовано бʼють саме по житлових будинках. Ця ніч вкотре показала їхню терористичну сутність.
Дарницький район: часткові руйнування житлової 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків. За інформацією Кличка, внаслідок падіння уламків біля житлового будинку, в одній із квартир будинку заблоковані люди.
Шевченківський район: сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами зафіксовано руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 кв. м, а також у 3-поверховій нежитловій будівлі.
Голосіївський район: пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.
Печерський район: руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа на 1-му та 2-му поверхах на площі 200 кв. м. Тут надзвичайники врятували людину.
Оболонський район: пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежно-рятувального підрозділу люди принесли постраждалого. Йому рятувальники надають першу домедичну допомогу.
Святошинський район: пошкоджено два приватні житлові будинки.
Деснянський район: пошкодження житлової 9-поверхівки.
Наслідки атаки
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