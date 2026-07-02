Наслідки комбінованого удару по Києву: 10 загиблих, 34 постраждали, масштабні руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж

Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ. Загинули троє людей, щонайменше 25 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у кількох районах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та у ДСНС України.

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"Пʼятеро загиблих у столиці. 34 людини постраждали. 32 із них медики госпіталізували. Двом надали допомогу на місці.", - написав Кличко.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив про зростання кількості загиблих.

"Станом на зараз кількість жертв російського удару зросла до 8.

Ворог вкотре цілеспрямовано б’є по житлових кварталах і вбиває мирних жителів. Маємо дуже серйозні руйнування та значну кількість потерпілих, у тому числі дітей", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворог продовжує атаки на столицю.

Станом на 7:00 відомо про десятьох загиблих.

"Уже 10 загиблих у столиці", - написав Кличко.

Численні пожежі та руйнування

"На 07:00 внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва.

Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, деблокують у тому числі загиблих", - зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що росіяни дуже цілеспрямовано бʼють саме по житлових будинках. Ця ніч вкотре показала їхню терористичну сутність.

Дарницький район: часткові руйнування житлової 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків. За інформацією Кличка, внаслідок падіння уламків біля житлового будинку, в одній із квартир будинку заблоковані люди.

Шевченківський район: сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами зафіксовано руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 кв. м, а також у 3-поверховій нежитловій будівлі.

Голосіївський район: пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.

Печерський район: руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа на 1-му та 2-му поверхах на площі 200 кв. м. Тут надзвичайники врятували людину.

Оболонський район: пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежно-рятувального підрозділу люди принесли постраждалого. Йому рятувальники надають першу домедичну допомогу.

Святошинський район: пошкоджено два приватні житлові будинки.

Деснянський район: пошкодження житлової 9-поверхівки.

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Наслідки атаки

















