Последствия комбинированного удара по Киеву: трое погибших, 25 раненых, масштабные разрушения. ФОТОрепортаж

Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев. Погибли три человека, по меньшей мере 25 получили ранения. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких районах столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник КМВА Тимур Ткаченко и в ГСЧС Украины.

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"К сожалению, число погибших возросло до трех. Еще 25 человек получили ранения", - написал Ткаченко.

Многочисленные пожары и разрушения

Дарницкий район: частичные разрушения жилого 5-этажного дома, 9-этажного дома, верхних этажей 16-этажного дома и частных домов.

Шевченковский район: произошел пожар на общей крыше 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам зафиксированы разрушения 5-этажного дома, возгорание в жилом 5-этажном доме на площади 300 кв. м, а также в 3-этажном нежилом здании.

Голосеевский район: пожар на техническом этаже 16-этажного дома.

Печерский район: разрушение жилого 9-этажного дома, а также пожар на 1-м и 2-м этажах на площади 200 кв. м. Здесь спасатели спасли человека.

Оболонский район: пожар на территории складской площадки, откуда люди доставили пострадавшего в ближайшее пожарно-спасательное подразделение. Ему спасатели оказывают первую домедицинскую помощь.

Святошинский район: повреждены два частных жилых дома.

Деснянский район: повреждена жилая 9-этажка.

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Последствия атаки

















