3 447 0
Горит крыша многоэтажного дома в Голосеевском районе, в Деснянском - разрушения в доме, люди заблокированы
В результате атаки РФ на Киев в Голосеевском районе горит крыша многоэтажного жилого дома.
Экстренные службы направляются на место.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
В многоэтажке заблокированы люди
Также, по его словам, в Деснянском районе зафиксированы разрушения в 9-этажном жилом доме. В нем заблокированы люди.
Спасатели направляются на место.
В соцсетях уже публикуют последствия вражеской атаки.
Как сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко, в результате атаки в Печерском районе по двум адресам возникли пожары рядом с жилыми домами.
В Соломенском районе пожар рядом с административным зданием.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Киев подвергся комбинированной атаке вражеской баллистики и БПЛА, враг продолжает осуществлять пуски ракет.
- Позже стало известно о частичном разрушении медицинского учреждения в Шевченковском районе, ранены медики, один из них находится в тяжелом состоянии.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль