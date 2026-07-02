Горит крыша многоэтажного дома в Голосеевском районе, в Деснянском - разрушения в доме, люди заблокированы

В результате атаки РФ на Киев в Голосеевском районе горит крыша многоэтажного жилого дома.

Экстренные службы направляются на место.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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В многоэтажке заблокированы люди

Также, по его словам, в Деснянском районе зафиксированы разрушения в 9-этажном жилом доме. В нем заблокированы люди.

Спасатели направляются на место.

В соцсетях уже публикуют последствия вражеской атаки.

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Как сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко, в результате атаки в Печерском районе по двум адресам возникли пожары рядом с жилыми домами.

В Соломенском районе пожар рядом с административным зданием.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Киев подвергся комбинированной атаке вражеской баллистики и БПЛА, враг продолжает осуществлять пуски ракет.

Позже стало известно о частичном разрушении медицинского учреждения в Шевченковском районе, ранены медики, один из них находится в тяжелом состоянии.

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