Россия атакует Украину вечером 1 июля, — Воздушные силы

Вечером 1 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 19:27 — Воздушные силы сообщили:

БПЛА на западе Сумской области, курсом на Черниговскую область по западному курсу.

БПЛА на севере Черниговской области, курсом на Киевскую область;

БПЛА в Полтавской области, направляющиеся в сторону Полтавы с севера и Кременчуга с востока.

В 19:30 — ударные БПЛА на Кривой Рог с юга.

В 19:32 — Ударные БПЛА на Харьков с юга и запада.

В 19:35 — БПЛА в районе Переяслава в направлении Киева.

В 19:47 — БПЛА курсом на Кременчуг с востока.

В 19:54 — реактивные БПЛА в Бориспольском районе, курсом на Киев.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в течение дня вследствие обстрелов погибли три человека, ещё 32 получили ранения различной степени тяжести.

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