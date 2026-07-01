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Россия атакует Украину вечером 1 июля, — Воздушные силы
Вечером 1 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:27 — Воздушные силы сообщили:
- БПЛА на западе Сумской области, курсом на Черниговскую область по западному курсу.
- БПЛА на севере Черниговской области, курсом на Киевскую область;
- БПЛА в Полтавской области, направляющиеся в сторону Полтавы с севера и Кременчуга с востока.
В 19:30 — ударные БПЛА на Кривой Рог с юга.
В 19:32 — Ударные БПЛА на Харьков с юга и запада.
В 19:35 — БПЛА в районе Переяслава в направлении Киева.
В 19:47 — БПЛА курсом на Кременчуг с востока.
В 19:54 — реактивные БПЛА в Бориспольском районе, курсом на Киев.
- Ранее сообщалось, что в Херсонской области в течение дня вследствие обстрелов погибли три человека, ещё 32 получили ранения различной степени тяжести.
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