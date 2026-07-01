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Росія атакує Україну ввечері 1 липня, - Повітряні сили
Ввечері 1 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:27 - Повітряні сили повідомляли:
- БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину західним курсом.
- БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину;
- БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву з півночі та Кременчук зі сходу.
О 19:30 - Ударні БпЛА на Кривий Ріг з півдня.
О 19:32 - Ударні БпЛА на Харків з півдня та заходу.
О 19:35 - БпЛА в р-ні. Переяслава у напрямку Києва.
О 19:47 - БпЛА курсом на Кременчук зі сходу.
О 19:54 - Реактивні БпЛА в Бориспільському районі, курсом на Київ.
- Раніше повідомлялося, що на Херсонщині впродовж дня внаслідок обстрілів загинули три людини, ще 32 дістали поранення різного ступеня.
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