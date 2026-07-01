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Новини Атаки безпілотників на Херсонщину
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На Херсонщині за день внаслідок обстрілів три людини загинули, 32 поранені

Російські обстріли Херсонської області

На Херсонщині впродовж дня внаслідок обстрілів загинули три людини, ще 32 дістали поранення різного ступеня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

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Обстріли області: загиблі та десятки поранених

За даними слідства, 1 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонської області артилерією та дронами різного типу.

У Херсоні дві жінки загинули внаслідок атаки безпілотника на маршрутне таксі. Ще одна жителька міста отримала травми, несумісні з життям, через вибух ударного дрона.

По одній людині дістали поранення у Новорайську, Інженерному та Новомиколаївці. Інші постраждалі — жителі Херсона. Серед них є представники державної служби, місцевого самоврядування та медичні працівники.

За процесуального керівництва прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, що рашисти атакували адмінбудівлю в Херсоні: загинула жінка, 19 людей постраждало.

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безпілотник БпЛА (6060) обстріл (34817) атака (1727) Херсонська область (6787)
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