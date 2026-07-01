На Херсонщине за сутки вследствие обстрелов три человека погибли, 32 ранены

В Херсонской области в течение дня вследствие обстрелов погибли три человека, ещё 32 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.

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Обстрелы области: погибшие и десятки раненых

По данным следствия, 1 июля 2026 года российская армия атаковала населенные пункты Херсонской области артиллерией и дронами различного типа.

В Херсоне две женщины погибли вследствие атаки беспилотника на маршрутное такси. Еще одна жительница города получила травмы, несовместимые с жизнью, из-за взрыва ударного дрона.

По одному человеку получили ранения в Новорайске, Инженерном и Новониколаевке. Остальные пострадавшие — жители Херсона. Среди них есть представители государственной службы, местного самоуправления и медицинские работники.

Под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам военных преступлений.

Ранее сообщалось, что рашисты атаковали административное здание в Херсоне: погибла женщина, 19 человек пострадали.

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