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Атака РФ на Киев: частичное разрушение медучреждения в Шевченковском районе, ранены медики, один - в тяжелом состоянии
В результате атаки РФ на Киев в Шевченковском районе произошло частичное разрушение медицинского учреждения.
Об этом сообщил в Telegram-канале председатель КГВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Пострадали медики
Как, в свою очередь, сообщает мэр столицы Виталий Кличко, в Шевченковском районе повреждено здание, где расположена одна из подстанций скорой помощи.
На данный момент известно о пяти пострадавших - медиках и водителях подстанции.
"В Шевченковском районе ранены 5 медицинских работников. Один из них, парамедик, - в крайне тяжелом состоянии", - уточнил он.
Что предшествовало этому?
Ранее сообщалось, чтоКиев подвергся комбинированной атаке вражеской баллистики и БПЛА, враг продолжает осуществлять ракетные запуски.
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