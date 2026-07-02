Атака РФ на Київ: часткове руйнування медзакладу у Шевченківському районі, поранено медиків, один у важкому стані

Внаслідок атаки РФ на Київ у Шевченківському районі часткове руйнування медичного закладу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Поранено медиків

Як інформує своєю чергою, мер столиці Віталій Кличко, у Шевченківському районі пошкоджена будівля, де розташована одна з підстанцій швидкої допомоги.

Наразі відомо про пʼятьох постраждалих - медиків та водіїв підстанції.

"У Шевченківському районі поранені 5 медпрацівників. Один із них, парамедик, - у вкрай важкому стані", - уточнив він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Київ під комбінованою атакою ворожої балістики і БпЛА, ворог продовжує здійснювати пуски ракет.