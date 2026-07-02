Київ під комбінованою атакою ворожої балістики і БпЛА, ворог продовжує здійснювати пуски ракет – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця перебуває під атакою балістичних ракет і безпілотників, у місті лунають вибухи, а ворог продовжує пуски ракет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні в Телеграмі в ніч на четвер.

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Київ під масованою ракетно-дроновою атакою

У столиці зафіксовано чергову атаку з боку РФ. У місті чутно вибухи, працюють засоби протиповітряної оборони.

За словами мера Києва, ворог застосовує одночасно балістичні ракети та ударні безпілотники, а також продовжує запуск ракет по місту.

"Київ під атакою балістики та БпЛА. В місті лунають вибухи. Ворог продовжує пуски ракет на столицю", – написав Віталій Кличко.

Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та офіційного відбою.

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