УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7802 відвідувача онлайн
Новини Масований комбінований удар
1 806 12

Київ під комбінованою атакою ворожої балістики і БпЛА, ворог продовжує здійснювати пуски ракет – Кличко

Масована комбінована атака на Львівщину 7 лютого

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця перебуває під атакою балістичних ракет і безпілотників, у місті лунають вибухи, а ворог продовжує пуски ракет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні в Телеграмі в ніч на четвер.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Київ під масованою ракетно-дроновою атакою

У столиці зафіксовано чергову атаку з боку РФ. У місті чутно вибухи, працюють засоби протиповітряної оборони.

За словами мера Києва, ворог застосовує одночасно балістичні ракети та ударні безпілотники, а також продовжує запуск ракет по місту.

"Київ під атакою балістики та БпЛА. В місті лунають вибухи. Ворог продовжує пуски ракет на столицю", – написав Віталій Кличко.

Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та офіційного відбою.

Також читайте: Росія атакує Київ безпілотниками: палає готель (оновлено)

Автор: 

Київ (20982) обстріл (34817) атака (1731)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Очередной рекорд сегодня будет. Но это от бессилия.
показати весь коментар
02.07.2026 02:33 Відповісти

Завантаження...

 
 