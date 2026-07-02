Київ під комбінованою атакою ворожої балістики і БпЛА, ворог продовжує здійснювати пуски ракет – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця перебуває під атакою балістичних ракет і безпілотників, у місті лунають вибухи, а ворог продовжує пуски ракет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні в Телеграмі в ніч на четвер.
Київ під масованою ракетно-дроновою атакою
У столиці зафіксовано чергову атаку з боку РФ. У місті чутно вибухи, працюють засоби протиповітряної оборони.
За словами мера Києва, ворог застосовує одночасно балістичні ракети та ударні безпілотники, а також продовжує запуск ракет по місту.
"Київ під атакою балістики та БпЛА. В місті лунають вибухи. Ворог продовжує пуски ракет на столицю", – написав Віталій Кличко.
Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та офіційного відбою.
Топ коментарі
+3 Anjey #620571
показати весь коментар02.07.2026 02:33 Відповісти Посилання
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