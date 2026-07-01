У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги: у Шевченківському районі палає дах триповерхової нежитлової будівлі (оновлено)

Київ атакують ворожі безпілотники, ППО працює по цілях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську МВА в Телеграмі.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею", - йдеться у дописі.

Киян та гостей столиці просять залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що дрони летять на Київ з кількох напрямків. Є загроза атаки в кілька етапів.

Також він додав, що зафіксоване падіння уламків у Деснянському та Шевченківському районах. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Столичний міський голова Віталій Кличко 0 23:39 у Телеграмі написав, що у Шевченківському районі палає дах триповерхової нежитлової будівлі. Екстрені служби на місці.

Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки сталось займання у готелі.

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Раніше ми повідомляли, що ввечері 1 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

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