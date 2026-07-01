РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10193 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Киев
961 4

В Киеве прогремели взрывы: ПВО ведет огонь по вражеским целям

Взрывы в Киеве

 Киев подвергается атаке вражеских беспилотников, ПВО ведет огонь по целям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ГВА в Telegram.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей", — говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят оставаться в укрытиях до официального сигнала об отмене тревоги.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ранее мы сообщали, что вечером 1 июля зафиксировано движение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсонской области за день в результате обстрелов три человека погибли, 32 получили ранения

Автор: 

Киев (26549) обстрел (33464) атака (1659)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 