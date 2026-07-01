В Киеве прогремели взрывы: ПВО ведет огонь по вражеским целям
Киев подвергается атаке вражеских беспилотников, ПВО ведет огонь по целям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ГВА в Telegram.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей", — говорится в сообщении.
Киевлян и гостей столицы просят оставаться в укрытиях до официального сигнала об отмене тревоги.
Ранее мы сообщали, что вечером 1 июля зафиксировано движение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
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