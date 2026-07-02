Киев подвергается комбинированной атаке вражеских баллистических ракет и БПЛА, враг продолжает наносить ракетные удары, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица подвергается обстрелу баллистическими ракетами и беспилотниками, в городе были слышны взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram в ночь на четверг.
Киев под массированной ракетно-дроновой атакой
В столице зафиксирована очередная атака со стороны РФ. В городе слышны взрывы, работают средства противовоздушной обороны.
По словам мэра Киева, враг одновременно применяет баллистические ракеты и ударные беспилотники, а также продолжает ракетные обстрелы города.
"Киев подвергается атаке баллистическими ракетами и БПЛА. В городе слышны взрывы. Враг продолжает запускать ракеты по столице", - написал Виталий Кличко.
Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и официального отбоя.
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