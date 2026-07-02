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Новости Массированный комбинированный удар
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Киев подвергается комбинированной атаке вражеских баллистических ракет и БПЛА, враг продолжает наносить ракетные удары, - Кличко

Массированная комбинированная атака на Львовскую область 7 февраля

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица подвергается обстрелу баллистическими ракетами и беспилотниками, в городе были слышны взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram в ночь на четверг.

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Киев под массированной ракетно-дроновой атакой

В столице зафиксирована очередная атака со стороны РФ. В городе слышны взрывы, работают средства противовоздушной обороны.

По словам мэра Киева, враг одновременно применяет баллистические ракеты и ударные беспилотники, а также продолжает ракетные обстрелы города.

"Киев подвергается атаке баллистическими ракетами и БПЛА. В городе слышны взрывы. Враг продолжает запускать ракеты по столице", - написал Виталий Кличко.

Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и официального отбоя.

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Киев (26549) обстрел (33464) атака (1665)
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Топ комментарии
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Очередной рекорд сегодня будет. Но это от бессилия.
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02.07.2026 02:33 Ответить
+2
владимир бросил все свои дела в Ирландии и спешит домой. Успел ли до тревоги солнцеликий?
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02.07.2026 05:22 Ответить
+1
соціальний рейтинг не позволить туди переїхати
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02.07.2026 02:27 Ответить

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