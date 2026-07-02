Враг нанес удар по Слободскому району Харькова, - Терехов

Ночью 2 июля Россия нанесла удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, враг нанёс удар по Слободскому району.

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"Враг нанес удар по Слободскому району - последствия уточняем", - написал Терехов.

Ранее днем рашисты сбросили на Харьков семь кассетных бомб: погиб 15-летний парень, 32 человека пострадали, среди них дети.

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