239 0
Ворог ударив по Слобідському району Харкова, - Терехов
Уночі 2 липня Росія атакувала Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Телеграмі, пише Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог ударив по Слобідському району.
"Ворог ударив по Слобідському району - наслідки уточнюємо", - написав Терехов.
Раніше вдень рашисти скинули на Харків сім КАБів: загинув 15-річний хлопець, 32 постраждалих, серед них діти.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль