Ворог ударив по Слобідському району Харкова, - Терехов

Уночі 2 липня Росія атакувала Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Телеграмі, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог ударив по Слобідському району.

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"Ворог ударив по Слобідському району - наслідки уточнюємо", - написав Терехов.

Раніше вдень рашисти скинули на Харків сім КАБів: загинув 15-річний хлопець, 32 постраждалих, серед них діти.

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