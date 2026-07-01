Рашисти вдарили КАБами по Харкову: двоє загиблих, серед них - 15-річний хлопець (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили керованою авіабомбою по одному з районів Харкова.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За попередньою інформацією, влучання зафіксували в Київському районі.



З'ясовуємо всі обставини", - йдеться в повідомленні.

Мер Терехов заявив, що зафіксовано влучання у приватний будинок, є поранені - їхня кількість і стан уточнюються.

Також відомо про влучання у Слобідському районі.

Пізніше глава ОВА також заявив про удар, попередньо, по Основ'янському району.

"Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Уточнюємо інформацію щодо наслідків", - зазначив він.

Внаслідок ударів ворожими КАБ по Харкову постраждали 6 осіб. Серед них — 16-річний хлопець.

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Оновлена інформація

Як пізніше повідомив Терехов, на жаль, підтверджена загибель двох людей у Новобаварському районі. Один з них - пʼятнадцятирічний хлопець.







