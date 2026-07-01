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Новости Обстрелы Харькова
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Рашисты нанесли удар КАБом по частному дому в Харькове: есть пострадавшие

РФ нанесла удар КАБом по Харькову 1 июля: что известно?

Российские оккупационные войска нанесли удар управляемой авиабомбой по одному из районов Харькова.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"По предварительной информации, попадание зафиксировано в Киевском районе.

Выясняем все обстоятельства", - говорится в сообщении.

Мэр Терехов заявил, что зафиксировано попадание в частный дом, есть раненые — их количество и состояние уточняются.

Также известно о попадании в Слободском районе.

Смотрите: Рашисты атаковали административное здание в Херсоне: погибла женщина, есть раненые. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (33450) Харьков (7935) КАБ (557) Харьковская область (2864) Харьковский район (965)
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