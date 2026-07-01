Рашисты нанесли удар КАБом по частному дому в Харькове: есть пострадавшие
Российские оккупационные войска нанесли удар управляемой авиабомбой по одному из районов Харькова.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
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"По предварительной информации, попадание зафиксировано в Киевском районе.
Выясняем все обстоятельства", - говорится в сообщении.
Мэр Терехов заявил, что зафиксировано попадание в частный дом, есть раненые — их количество и состояние уточняются.
Также известно о попадании в Слободском районе.
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