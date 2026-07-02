Горить дах багатоповерхівки у Голосієвському районі, у Деснянському - руйнування в будинку, заблоковано людей (оновлено)
Внаслідок атаки РФ на Київ у Голосієвському районі палає дах багатоповерхового житлового будинку.
Екстрені служби прямують на місце.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Заблоковано людей у багатоповерхівці
Також за його словами, у Деснянському районі руйнування в 9-поверховому житловому будинку. В ньому є заблоковані люди.
Рятувальники прямують на місце.
У соцмережах вже публікують наслідки ворожої атаки.
Як інформує голова КМВА Тимур Ткаченко, внаслідок атаки у Печерському районі за двома адресами пожежі поряд із житловими будинками.
У Соломʼянському районі пожежа поряд із адміністративною будівлею.
Оновлена інформація
За даними КМВА, наразі фіксуються наслідки в Оболонському районі, Голосіївському, Шевченківському та Подільському.
"Двох постраждалих у Шевченківському районі госпіталізували в стаціонар однієї зі столичних лікарень.
Київ під шаленою атакою ворога. Залишайтеся в укриттях!", - інформує Кличко.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Київ під комбінованою атакою ворожої балістики і БпЛА, ворог продовжує здійснювати пуски ракет.
- Пізніше стало відомо про часткове руйнування медзакладу у Шевченківському районі, поранено медиків, один у важкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
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