Горить дах багатоповерхівки у Голосієвському районі, у Деснянському - руйнування в будинку, заблоковано людей (оновлено)

Внаслідок атаки РФ на Київ у Голосієвському районі палає дах багатоповерхового житлового будинку.

Екстрені служби прямують на місце.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Заблоковано людей у багатоповерхівці

Також за його словами, у Деснянському районі руйнування в 9-поверховому житловому будинку. В ньому є заблоковані люди.

Рятувальники прямують на місце.

У соцмережах вже публікують наслідки ворожої атаки.

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Як інформує голова КМВА Тимур Ткаченко, внаслідок атаки у Печерському районі за двома адресами пожежі поряд із житловими будинками.

У Соломʼянському районі пожежа поряд із адміністративною будівлею.

Оновлена інформація

За даними КМВА, наразі фіксуються наслідки в Оболонському районі, Голосіївському, Шевченківському та Подільському.

"Двох постраждалих у Шевченківському районі госпіталізували в стаціонар однієї зі столичних лікарень.

Київ під шаленою атакою ворога. Залишайтеся в укриттях!", - інформує Кличко.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Київ під комбінованою атакою ворожої балістики і БпЛА, ворог продовжує здійснювати пуски ракет.

Пізніше стало відомо про часткове руйнування медзакладу у Шевченківському районі, поранено медиків, один у важкому стані.

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