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Росія атакувала Одесу: поранений 23-річний хлопець
У ніч на 6 липня російські війська атаквали Одесу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Одеської МВА Сергія Лисака.
Наслідки атаки та допомога постраждалим
За його словами, загорілися гаражі, однак пожежу оперативно ліквідували. У прилеглих будинках вибито вікна.
На місці працює оперативний штаб. Мешканцям надають необхідну допомогу та консультації.
На іншій локації пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 23-річний хлопець. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
Відповідні міські служби працюють на місцях. Деталі та остаточні наслідки ворожої атаки уточнюються.
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