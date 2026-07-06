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Новини Обстріл Одеси
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Росія атакувала Одесу: поранений 23-річний хлопець

Атака на Одесу

У ніч на 6 липня російські війська атаквали Одесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Одеської МВА Сергія Лисака.

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Наслідки атаки та допомога постраждалим

За його словами, загорілися гаражі, однак пожежу оперативно ліквідували. У прилеглих будинках вибито вікна.

На місці працює оперативний штаб. Мешканцям надають необхідну допомогу та консультації.

На іншій локації пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 23-річний хлопець. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Відповідні міські служби працюють на місцях. Деталі та остаточні наслідки ворожої атаки уточнюються.

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обстріл (34943) Одеса (5882) Одеська область (4168) атака (1758) Одеський район (680)
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