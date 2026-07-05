Військовий у СЗЧ, який підірвав гранату на Одещині, помер у лікарні, - поліція
В Одеській області військовослужбовець, який перебував у СЗЧ та підірвав гранату під час перевірки документів, помер у лікарні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ГУНП в Одеській області.
Інцидент під час перевірки документів
Подія сталася вдень 5 липня у Подільському районі. Під час перевірки документів чоловік підірвав гранату.
Унаслідок вибуху постраждали двоє поліцейських, а також сам правопорушник.
"Наразі правоохоронці перебувають у лікарні, їм надається медична допомога. Правопорушник від отриманих травм помер у медичному закладі", – йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальні провадження
У поліції зазначили, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Провадження відкриті за статтями 345, 263 та 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.
Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху гранати під час перевірки документів постраждали двоє поліцейських і сам чоловік.
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