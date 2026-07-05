Військовий у СЗЧ, який підірвав гранату на Одещині, помер у лікарні, - поліція

В Одеській області військовослужбовець, який перебував у СЗЧ та підірвав гранату під час перевірки документів, помер у лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ГУНП в Одеській області.

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Інцидент під час перевірки документів

Подія сталася вдень 5 липня у Подільському районі. Під час перевірки документів чоловік підірвав гранату.

Унаслідок вибуху постраждали двоє поліцейських, а також сам правопорушник.

"Наразі правоохоронці перебувають у лікарні, їм надається медична допомога. Правопорушник від отриманих травм помер у медичному закладі", – йдеться в повідомленні.

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Відкрито кримінальні провадження

У поліції зазначили, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Провадження відкриті за статтями 345, 263 та 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху гранати під час перевірки документів постраждали двоє поліцейських і сам чоловік.

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