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Військовий у СЗЧ, який підірвав гранату на Одещині, помер у лікарні, - поліція

Після вибуху гранати на Одещині помер військовослужбовець у СЗЧ

В Одеській області військовослужбовець, який перебував у СЗЧ та підірвав гранату під час перевірки документів, помер у лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ГУНП в Одеській області.

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Інцидент під час перевірки документів

Подія сталася вдень 5 липня у Подільському районі. Під час перевірки документів чоловік підірвав гранату.

Унаслідок вибуху постраждали двоє поліцейських, а також сам правопорушник.

"Наразі правоохоронці перебувають у лікарні, їм надається медична допомога. Правопорушник від отриманих травм помер у медичному закладі", – йдеться в повідомленні.

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Відкрито кримінальні провадження

У поліції зазначили, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Провадження відкриті за статтями 345, 263 та 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху гранати під час перевірки документів постраждали двоє поліцейських і сам чоловік.

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Автор: 

граната (852) Одеса (5880) Одеська область (4165) СЗЧ (184) Одеський район (680)
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Топ коментарі
+8
Остаточно втік від свободи та гідності, в яку його наполегливо хотіли повернути.
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05.07.2026 23:16 Відповісти
+6
А якщо його за людину, звідки втік, його не рахували, а за разходнік. Це його вибір. Як люди щоб не потрапити у полон (постійні знущання) стрілялися, це теж їх вибір.
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05.07.2026 23:24 Відповісти
+6
а відставні мусора в ТЦК - це яка культура ?
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05.07.2026 23:28 Відповісти

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