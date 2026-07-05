Военнослужащий в СОЧ, который взорвал гранату на Одесчине, умер в больнице, - полиция

В Одесской области военнослужащий, находившийся в состоянии нетрезвости и взорвавший гранату во время проверки документов, скончался в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУНП в Одесской области.

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Инцидент во время проверки документов

Инцидент произошел днем 5 июля в Подольском районе. Во время проверки документов мужчина взорвал гранату.

В результате взрыва пострадали двое полицейских, а также сам правонарушитель.

"В настоящее время правоохранители находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Правонарушитель скончался в медицинском учреждении от полученных травм", — говорится в сообщении.

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Возбуждены уголовные дела

В полиции отметили, что следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Дела возбуждены по статьям 345, 263 и 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты во время проверки документов пострадали двое полицейских и сам мужчина.

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