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У Києві та низці регіонів – повітряна тривога через загрозу балістики
У Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську МВА в Телеграмі.
"Загроза застосування ворогом ракетного озброєння. Просимо прямувати до укриттів!" - йдеться у дописі.
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