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Новини Обстріли Києва
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У Києві та низці регіонів – повітряна тривога через загрозу балістики

Повітряна тривога

У Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на Київську МВА в Телеграмі.

"Загроза застосування ворогом ракетного озброєння. Просимо прямувати до укриттів!" - йдеться у дописі.

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Автор: 

Київ (21039) обстріл (34943)
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