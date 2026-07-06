У Києві та низці регіонів – повітряна тривога через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську МВА в Телеграмі.

"Загроза застосування ворогом ракетного озброєння. Просимо прямувати до укриттів!" - йдеться у дописі.

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