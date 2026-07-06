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Новини Обстріли Києва
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У Києві пролунала серія потужних вибухів, працює ППО

балістика,іскандер

У Києві під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів, працює ППО.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Телеграмі.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - йдеться у дописі.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці регіонів – повітряна тривога через загрозу балістики

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вибух (4755) Київ (21039) обстріл (34943)
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Топ коментарі
+5
Результат того що так і не було обіцяної Зельою відвовіді по моцкві за минулий обстріл
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06.07.2026 01:55 Відповісти
+4
ЗЕ ж сказав "я ваш вирок" - в історію він ввійде як могильник українського етносу
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06.07.2026 01:55 Відповісти
+3
Не набридло?
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06.07.2026 02:04 Відповісти

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