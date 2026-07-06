У Києві пролунала серія потужних вибухів, працює ППО

У Києві під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів, працює ППО.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Телеграмі.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - йдеться у дописі.

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