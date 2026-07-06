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У Києві пролунала серія потужних вибухів, працює ППО
У Києві під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів, працює ППО.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Телеграмі.
"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+5 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар06.07.2026 01:55 Відповісти Посилання
+4 Михайло Иляш
показати весь коментар06.07.2026 01:55 Відповісти Посилання
+3 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар06.07.2026 02:04 Відповісти Посилання
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