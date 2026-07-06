Ворог атакував Київ "Цирконами", балістикою та дронами: 11 загиблих, пожежі та руйнування (оновлено). ФОТО
У ніч проти 6 липня російські окупаційні війська здійснили чергову масштабну комбіновану атаку на столицю України. Ворог застосував одночасно кілька типів озброєння, включаючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У Києві зафіксовані масштабні руйнування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.
"Станом на 5:20 кількість поранених становить 24 особи.
Тим часом рятувальники деблокували з-під завалів ще два тіла. Таким чином, кількість жертв зросла до семи", - зазначив Ткаченко.
Кличко повідомив, що серед постраждалих двоє дітей.
Станом на 7:17 кількість загиблих та постраждалих збільшилась.
"Наразі підтверджено 9 загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки (у тому числі постраждали пʼятеро дітей).
На жаль, це не остаточна інформація. Роботи з порятунку людей ще тривають", - повідомив Ткаченко.
О 8:02 Офіс Генерального прокурора повідомив про ще одну жертву російського терору.
"10 загиблих, 46 постраждалих – Росія вчергове завдала ударів по житлових будинках у Києві.
Остаточна кількість загиблих та постраждалих встановлюється, тривають рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Кличка, станом на 8:30 у Києві вже 11 жертв нічної атаки ворога.
"Один поранений чоловік помер зранку в лікарні", - йдеться в повідомленні.
Із 46 постраждалих, 27 - госпіталізовано, зокрема троє дітей.
Ткаченко також додав, що найбільших руйнувань зазнали Подільський, Дарницький, Голосіївський та Оболонський райони столиці.
Найскладніша ситуація у Дарницькому районі
У Дарницькому районі уламки влучили в 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху. На верхніх поверхах опинилися заблокованими люди. Рятувальники евакуювали 22 мешканців, однак під час пошуково-рятувальної операції було виявлено двох загиблих. Роботи з деблокування людей тривають.
Крім того, у цьому ж районі сталося загоряння на 23-му та 24-му поверхах 30-поверхового житлового будинку. Із будівлі проводять евакуацію мешканців. Також зафіксовано влучання уламків у нежитлову забудову.
Руйнування житлових будинків у Подільському районі
У Подільському районі уламки пошкодили кілька житлових будинків. В одному з 21-поверхових будинків сталося часткове руйнування конструкцій між третім і четвертим поверхами. Також зафіксовано руйнування та пожежу в нежитловій будівлі, де вогонь перекинувся на припарковані автомобілі. Окрім цього, уламки впали на територію гаражного кооперативу.
Пожежі на складах і в нежитловій забудові
У Голосіївському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови, а також загорілося складське приміщення. В одному з місць падіння уламків загоряння сталося на відкритій території.
В Оболонському районі внаслідок атаки спалахнула складська будівля, також зафіксовано влучання на території нежитлової забудови.
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