Ворог атакував Київ "Цирконами", балістикою та дронами: 11 загиблих, пожежі та руйнування (оновлено). ФОТО

У ніч проти 6 липня російські окупаційні війська здійснили чергову масштабну комбіновану атаку на столицю України. Ворог застосував одночасно кілька типів озброєння, включаючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У Києві зафіксовані масштабні руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

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"Станом на 5:20 кількість поранених становить 24 особи.

Тим часом рятувальники деблокували з-під завалів ще два тіла. Таким чином, кількість жертв зросла до семи", - зазначив Ткаченко.

Кличко повідомив, що серед постраждалих двоє дітей.

Станом на 7:17 кількість загиблих та постраждалих збільшилась.

"Наразі підтверджено 9 загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки (у тому числі постраждали пʼятеро дітей).

На жаль, це не остаточна інформація. Роботи з порятунку людей ще тривають", - повідомив Ткаченко.

О 8:02 Офіс Генерального прокурора повідомив про ще одну жертву російського терору.

"10 загиблих, 46 постраждалих – Росія вчергове завдала ударів по житлових будинках у Києві.

Остаточна кількість загиблих та постраждалих встановлюється, тривають рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Кличка, станом на 8:30 у Києві вже 11 жертв нічної атаки ворога.

"Один поранений чоловік помер зранку в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Із 46 постраждалих, 27 - госпіталізовано, зокрема троє дітей.

Ткаченко також додав, що найбільших руйнувань зазнали Подільський, Дарницький, Голосіївський та Оболонський райони столиці.

Найскладніша ситуація у Дарницькому районі

У Дарницькому районі уламки влучили в 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху. На верхніх поверхах опинилися заблокованими люди. Рятувальники евакуювали 22 мешканців, однак під час пошуково-рятувальної операції було виявлено двох загиблих. Роботи з деблокування людей тривають.

Крім того, у цьому ж районі сталося загоряння на 23-му та 24-му поверхах 30-поверхового житлового будинку. Із будівлі проводять евакуацію мешканців. Також зафіксовано влучання уламків у нежитлову забудову.

Руйнування житлових будинків у Подільському районі

У Подільському районі уламки пошкодили кілька житлових будинків. В одному з 21-поверхових будинків сталося часткове руйнування конструкцій між третім і четвертим поверхами. Також зафіксовано руйнування та пожежу в нежитловій будівлі, де вогонь перекинувся на припарковані автомобілі. Окрім цього, уламки впали на територію гаражного кооперативу.

Пожежі на складах і в нежитловій забудові

У Голосіївському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови, а також загорілося складське приміщення. В одному з місць падіння уламків загоряння сталося на відкритій території.

В Оболонському районі внаслідок атаки спалахнула складська будівля, також зафіксовано влучання на території нежитлової забудови.

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