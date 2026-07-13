У Києві 13-16 липня обмежать рух Набережним шосе

У Києві з 13 до 16 липня частково обмежать рух транспорту Набережним шосе в Печерському районі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному порталі Києва.

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Рух обмежать через ремонт дощової каналізації

За інформацією комунальних служб, фахівці Печерського шляхово-експлуатаційного управління виконуватимуть очищення та ремонт дощової каналізації. Роботи триватимуть на ділянці від Подолу до мосту Метро.

На час проведення робіт рух транспорту частково обмежуватимуть. Проїзд здійснюватиметься однією смугою. Обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 20:00.

У Київавтодорі попереджають, що у разі погіршення погодних умов терміни виконання робіт можуть змінити. У комунальній корпорації закликали враховувати обмеження під час планування маршруту.

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У столиці тимчасово зупиняють роботу фунікулера

Того самого дня, 13 липня, у Києві також призупиняє роботу фунікулер, який з’єднує Верхнє місто з Подолом. Його закривають на плановий ремонт до 21 серпня.

Під час робіт спеціалісти перевірять троси, шпали та контактну мережу. Вагони пройдуть випробування під підвищеним навантаженням.

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