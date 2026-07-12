Балістика, якою РФ атакувала Київ в ніч на 11 липня, була начинена шрапнеллю, - Дарницька РДА

У ніч на 11 липня Росія вдарила по Києву балістичними ракетами, які були начинені шрапнеллю.

Про це повідомив голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов, інформує Цензор.НЕТ.

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Балістика з шрапнеллю

"Дуже небезпечний був приліт, оскільки заряд був начинений шрапнеллю. Пощастило, що ніхто не перебував біля вікон, не знаходився на вулиці. оді ми б мали поранених або, не дай Боже, загиблих", - сказав посадовець.

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Що передувало

Нагадаємо, що в ніч на 11 липня РФ вдарила балістикою по Києву. Є постраждалі.

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