Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна до США 24 вересня

Президент США Дональд Трамп заявив, що голова Китаю Сі Цзіньпін відвідає США 24 вересня.

Про це повідомляє агентство Reuters, цитує Цензор.НЕТ.

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Підготовка до візиту та ключові теми переговорів

За словами Трампа, під час зустрічі сторони планують повернутися до обговорення питання штучного інтелекту. Цю тему лідери вже порушували під час попередніх контактів у Пекіні.

"Президент Сі приїжджає 24 вересня, і ми говорили про це, коли я був у Пекіні, і ми будемо говорити про це знову", - заявив Трамп.

Продовження діалогу між США та Китаєм

Очікується, що візит стане продовженням переговорів, які відбулися раніше під час поїздки американського президента до Китаю на початку року. Саме тоді Трамп запросив Сі Цзіньпіна приїхати до США.

Наразі сторони активно готуються до майбутньої зустрічі у вересні.

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