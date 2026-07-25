Росіяни атакували чотири АЗС і пожежну частину на Полтавщині. ФОТО
У ніч на 25 липня російські безпілотники атакували об'єкти цивільної інфраструктури в Полтавському районі. Під ударами опинилися чотири автозаправні станції та будівля пожежної частини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.
Близько 05:05 було зафіксовано влучання ворожих БпЛА по двох автозаправних станціях та будівлі пожежної частини.
На той момент повідомлень про загиблих чи постраждалих до екстрених служб не надходило.
Згодом під удар потрапили ще дві автозаправки
Пізніше в ОВА повідомили, що вночі російські безпілотники атакували ще дві АЗС у Полтавському районі.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", – зазначив Дяківнич.
Наразі наслідки атак уточнюються, відповідні служби продовжують працювати на місцях ударів.
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