Туреччина направляє винищувачі до кордонів РФ для патрулювання повітряного простору країн Балтії, - ЗМІ
Військово-повітряні сили Туреччини долучаться до патрулювання повітряного простору Балтійського регіону в межах регулярної місії НАТО.
На авіабазу Амарі в Естонії буде передислоковано пʼять винищувачів F-16 та 76 військовослужбовців із 181-ї ескадрильї реактивних літаків "Пантера", повідомляє видання Hurriyet Daily News, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Турецький контингент, що зазвичай базується у провінції Діярбакир, виконуватиме завдання з серпня по листопад.
Головна мета місії - забезпечення цілодобової бойової готовності швидкого реагування для перехоплення невідомих повітряних суден та протидії потенційним порушенням кордонів союзників.
Місія з охорони повітряного простору здійснюється в мирний час для підтримки оборони Естонії, Латвії та Литви, які не мають власної винищувальної авіації. Окрім чергувань, турецькі екіпажі візьмуть участь у спільних навчаннях із партнерами по Альянсу.
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