На Слов’янському напрямку окупанти атакують малими групами та масово застосовують дрони, - 54 ОМБр

На Слов'янському напрямку російські війська продовжують активні спроби проникнення в міжпозиційний простір, водночас завдаючи масованих ударів керованими авіабомбами та безпілотниками різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив оператор батальйону безпілотних систем "Небесна кара" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи з позивним "Сімба".

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За його словами, масштабних механізованих штурмів на цій ділянці фронту майже не відбувається. Натомість окупанти діють невеликими піхотними групами по одному-два військовослужбовці, які намагаються приховано просуватися, закріплюватися на окремих позиціях і накопичувати сили.

Росія використовує "одноразових" штурмовиків

Військовий зазначив, що українські захисники своєчасно виявляють такі групи та знищують їх.

Водночас значна кількість безпілотників у повітрі суттєво ускладнює логістику для обох сторін. За словами "Сімби", і українські, і російські підрозділи намагаються взяти під контроль або перерізати шляхи постачання.

Він також наголосив, що більшість російських штурмовиків мають низький рівень підготовки. За його словами, командування РФ часто відправляє в атаки так званих "одноразових" бійців, яких не шкодує.

Російські оператори БПЛА цілеспрямовано б'ють по логістиці

Разом із тим, за словами військового, на окремих ділянках фронту діють і більш професійні спеціалізовані підрозділи окупантів.

Окремо "Сімба" звернув увагу на високий рівень підготовки російських операторів безпілотників. Він зазначив, що вони цілеспрямовано атакують українську логістику в так званій "кілзоні" та продовжують завдавати ударів по цивільному населенню.

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