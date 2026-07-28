На Славянском направлении оккупанты атакуют небольшими группами и массово применяют дроны, - 54 ОМБр

На Славянском направлении российские войска продолжают активные попытки проникновения в межпозиционное пространство, одновременно нанося массированные удары управляемыми авиабомбами и беспилотниками различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил оператор батальона беспилотных систем "Небесная кара" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с позывным "Симба".

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По его словам, масштабных механизированных штурмов на этом участке фронта практически не происходит. Вместо этого оккупанты действуют небольшими пехотными группами по одному-двум военнослужащим, которые пытаются скрытно продвигаться, закрепляться на отдельных позициях и накапливать силы.

Россия использует "одноразовых" штурмовиков

Военный отметил, что украинские защитники своевременно выявляют такие группы и уничтожают их.

В то же время значительное количество беспилотников в воздухе существенно затрудняет логистику для обеих сторон. По словам "Симбы", и украинские, и российские подразделения пытаются взять под контроль или перерезать пути снабжения.

Он также подчеркнул, что большинство российских штурмовиков имеют низкий уровень подготовки. По его словам, командование РФ часто отправляет в атаки так называемых "одноразовых" бойцов, которых не жалеет.

Российские операторы БПЛА целенаправленно наносят удары по логистике

Вместе с тем, по словам военного, на отдельных участках фронта действуют и более профессиональные специализированные подразделения оккупантов.

Отдельно "Симба" обратил внимание на высокий уровень подготовки российских операторов беспилотников. Он отметил, что они целенаправленно атакуют украинскую логистику в так называемой "килзоне" и продолжают наносить удары по гражданскому населению.

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