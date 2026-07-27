Более 260 атак за сутки: самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Славянском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 264 боевых столкновения. Наиболее интенсивные бои велись на Покровском, Лиманском и Славянском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 96 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 317 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8884 дрона-камикадзе и осуществили 3028 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 50 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники остановили вражеский штурм. В то же время агрессор нанес авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и осуществил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили одиннадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в сторону Избицкого, Волоховки и Охримовки.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Купянска, Подолов и Куриловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты двадцать раз атаковали в районах Лимана, Ставков, Дибровы и Озерного, а также в сторону Ольговки, Нового Мира, Новомихайловки, Ямполя, Шейковки, Новоселовки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил двадцать штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Разниковки, а также в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

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На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в сторону Юрковки, Дибровы, Тихоновки и Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировано восемнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 32 атаки. Враг проявлял активность в районах Новоалександровки и Белицкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Шахово, Торецкого, Нового Шахово, Новопавловки, Кучерова Яра, Вольного, Мирного, Васильевки, Шевченко, Нового Донбасса, Павловки, Котлино, Новогришино и Удачного.

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На Александровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 15 раз. Враг пытался продвинуться в направлениях Верхней Терсы, Воздвижевки, Крынычного, Терноватого, Горького, Староукраинки, Цветково и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три попытки противника продвинуться вперед в сторону Щербаков и Лукьяновского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 17 районам сосредоточения живой силы противника, пункту управления беспилотными летательными аппаратами и командно-наблюдательному пункту.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1590 человек. Также уничтожено восемь танков, тринадцать боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, шесть ракет, семь наземных робототехнических комплексов, 1269 беспилотных летательных аппаратов, 491 единицу автомобильной и семь единиц специальной техники противника.