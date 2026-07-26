На фронте произошло 231 боевое столкновение: сильнее всего враг давит на Покровском и Славянском направлениях, — Генштаб

С начала суток воскресенья, 26 июля, на фронте произошло 231 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес два ракетных удара с применением девяти ракет, совершил 71 авиационный удар, сбросил 230 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4964 дрона-камикадзе и совершил 1842 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано. В то же время противник нанес один авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и осуществил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы и Охримовки.

позиции наших подразделений в районе Старицы и Охримовки. На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Купянск, Подолы и Куриловка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

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Бои на востоке

Шестнадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Шийковки, Новоселовки, Дробишевого, Ставков, Лимана, Дибровы и Озерного; ещё одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Пискуновки, Рай-Александровки и Разниковки.

Три вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районах Дибровы, Тихоновки и Малиновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов вблизи Константиновки и Ильиновки; ещё два боевых столкновения продолжаются.

Всего враг совершил 23 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Мирное, Васильевка, Шевченко, Новый Донбасс, Павловка, Котлино, Новогришино, Новоалександровка и Удачное.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 36 оккупантов и 18 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники врага. Повреждены две артиллерийские системы и пять единиц автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 224 беспилотных летательных аппарата различных типов.

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Обстановка на юге

Десять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Тернуватое, Горькое, Староукраинка, Цветковое и Чаривное. Две атаки продолжаются до сих пор.

в районах населенных пунктов Тернуватое, Горькое, Староукраинка, Цветковое и Чаривное. Две атаки продолжаются до сих пор. На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Лукьяновского.

На Александровском и Приднепровском направлениях вражеских штурмовых действий не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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