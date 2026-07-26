258 боев за сутки: Покровское и Константиновское направления остаются самыми горячими, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 25 июля 2026 года, на фронте было зафиксировано 258 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил четыре ракеты, совершил 74 авиаудара, сбросив 225 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 9623 дрона-камикадзе и осуществил 3137 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь пунктов управления БПЛА, 15 районов сосредоточения живой силы, одну артиллерийскую систему и один другой важный объект российских захватчиков.

Генеральный штаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1440 человек. Также были уничтожены девять танков, восемь боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, одна ракета, восемь наземных робототехнических комплексов, 1450 беспилотных летательных аппаратов, 453 единицы автомобильной и три единицы специальной техники врага.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Терновая, Избицкое, Хатное.

На Купянском направлении произошла одна атака противника в сторону Шийковки.

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Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Новоселовки, Дробышево и в сторону Лимана, Ставков, Дибровы.

На Славянском направлении противник проводил штурмы 21 раз в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное и в сторону Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Федоровки Второй.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки, Долгой Балки и Новопавловки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Софиевка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Новое Шахово, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Новоподогородное", — говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении враг совершил три атаки в сторону Вербового и Березового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 25 атак в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Староукраинка, Цвитково, Воздвижевка, Косовцево, Горькое и Чаривное, а также в районе Зализничного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.